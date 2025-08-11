Clima de hoy en Chicago: pronóstico para el 11 de agosto, vía NWS

Este lunes 11 de agosto, el pronóstico del clima en Chicago, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Illinois o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Chicago: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 11 de agosto de 2025

El lunes 11 de agosto, los habitantes de Chicago amanecerán con una temperatura de aproximadamente 31 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 23 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 31 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 16.09 kilométros por hora a Suroeste durante el día.

Por la noche, el clima en Chicago será de alrededor de 23 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: ligera posibilidad de lluvias luego ligera posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 11 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo comienza a nevar en Chicago?

Según el National Weather Service, Chicago generalmente registra su primer rastro de nieve (menos de una décima de pulgada) el 31 de octubre y su primera nevada medible (una décima de pulgada o más) el 18 de noviembre.

Este año, hasta el 15 de noviembre, la ciudad no experimentó ninguna de las dos. Las temperaturas, por encima del promedio, y el fenómeno de La Niña retrasaron la llegada de la nieve, aunque los primeros copos podrían aparecer pronto, dependiendo del desarrollo de un sistema húmedo.