Excelentes noticias: Walmart anunció nuevos beneficios para todos sus colaboradores en EE. UU.
La cadena de supermercados informó que sus empleados podrán acceder a un beneficio especial con descuentos exclusivos en diversos productos.
Los establecimientos de Walmart ofrecen múltiples beneficios a sus clientes que buscan mejores precios en sus productos más demandados. Sin embargo, la compañía anunció recientemente un nuevo privilegio dirigido exclusivamente a sus trabajadores en todas sus tiendas de Estados Unidos.
Descuentos en productos para trabajadores
Al igual que muchos de sus competidores, la empresa fundada en Arkansas anunció un descuento del 10% en productos alimenticios. Si bien este beneficio solía aplicarse únicamente durante la temporada navideña, ahora se amplió para estar disponible durante todo el año, dejando atrás la limitación de fechas y extendiendo las ofertas de manera continua.Los trabajadores de Walmart podrán salir beneficiados ya que no gastarán como lo hace un consumidor habitual.
Un documento fue enviado a los empleados por parte de la directora de personal, Donna Morris, donde explicó que las solicitudes relacionadas con este beneficio eran de las más frecuentes dentro de la organización. En la carta se leía: "Hemos escuchado sus comentarios de que estos ahorros representan una gran diferencia para ustedes y sus familias. Y seguimos recibiendo pedidos de que este beneficio se amplíe".
Esta nueva directiva aplica para el 95% de los productos con precio regular en cualquier tienda de Walmart en Estados Unidos. No es la única empresa que otorga este tipo de beneficios, ya que Target también ofrece un descuento fijo del 10% a sus trabajadores, además de un 20% adicional en productos frescos, congelados y en las versiones orgánicas de su marca Good & Gather.
Otras empresas y sus descuentos
Whole Foods permite que su personal adquiera productos con un 20% de descuento desde el primer día de trabajo, beneficio que puede aumentar hasta el 30% después de seis meses. Por su parte, Trader Joe’s ofrece un 10% en toda su mercancía, mientras que Kroger aplica el mismo porcentaje, aunque limitado únicamente a los artículos de su propia marca.
