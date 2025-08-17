- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Pronóstico del tiempo para HOY en Dallas: clima para el 17 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este domingo, 17 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Dallas, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este domingo 17 de agosto, el pronóstico del clima en Dallas se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Texas hoy. Si el clima en Dallas o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Dallas: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 17 de agosto de 2025
El domingo 17 de agosto, los habitantes de Dallas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 37 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 26 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 37 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 kilométros por hora a Sur durante el día.
Por la noche, el clima en Dallas será de alrededor de 27 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mayormente soleado, con algunas nubes ocasionales durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 17 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿En qué fecha cae nieve en Dallas?
Predecir cuándo nevará en Dallas es complicado debido a la imprevisibilidad del clima. Aunque las nevadas son más probables entre diciembre y febrero, no siempre ocurren ni son frecuentes. Algunos años el clima puede ser más frío y propenso a tormentas, mientras que otros pueden ser más templados. Para obtener pronósticos precisos, se recomienda consultar el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90