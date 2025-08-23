- Hoy:
Pronóstico del tiempo para HOY en Las Vegas: clima para el 23 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este sábado, 23 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Las Vegas, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este sábado 23 de agosto, el pronóstico del clima en Las Vegas se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Nevada hoy. Si el clima en Las Vegas o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Las Vegas: Pronóstico oficial del NWS para este sábado, 23 de agosto de 2025
El sábado 23 de agosto, los habitantes de Las Vegas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 32 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 32 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 43 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 3.22 kilométros por hora a Noroeste-Norte durante el día.
Por la noche, el clima en Las Vegas será de alrededor de 42 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: isolated showers and thunderstorms durante el día, y por la noche, isolated showers and thunderstorms.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del sábado, 23 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuál es la mejor fecha para ir a Las Vegas?
La mejor época para disfrutar de Las Vegas depende de tus preferencias.
- Primavera (marzo-mayo) y otoño (septiembre-noviembre): Son ideales si buscas un clima agradable, con temperaturas cálidas pero no sofocantes, perfectas para explorar la ciudad y disfrutar de actividades al aire libre.
- Verano (junio-agosto): Es la temporada alta, con temperaturas más altas y una mayor cantidad de turistas. Sin embargo, podrás encontrar buenos precios y disfrutar de las piscinas de los hoteles.
- Invierno (diciembre-febrero): Las temperaturas son más frescas, pero aún puedes disfrutar de la vida nocturna y los espectáculos.
