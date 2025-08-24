Clima de hoy en San Antonio: pronóstico para el 24 de agosto, vía NWS

Este domingo 24 de agosto, el pronóstico del clima en San Antonio, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Texas o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en San Antonio: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 24 de agosto de 2025

El domingo 24 de agosto, los habitantes de San Antonio amanecerán con una temperatura de aproximadamente 37 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 37 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 16.09 kilométros por hora a Norte-Noreste durante el día.

Por la noche, el clima en San Antonio será de alrededor de 25 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 24 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuál es el mes más frío de San Antonio, Texas?

San Antonio, Texas, es famoso por su clima cálido, pero durante los meses de invierno, experimenta temperaturas más frescas en comparación con otras partes del estado. Enero es típicamente el mes más frío, con una temperatura mínima promedio de 43 °F.