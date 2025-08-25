- Hoy:
Clima de hoy en Las Vegas: pronóstico para el 25 de agosto, vía NWS
¡Importante! El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial para Las Vegas este lunes, 25 de agosto. Toma las precauciones necesarias.
Este lunes 25 de agosto, el pronóstico del clima en Las Vegas, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nevada o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.
Clima de hoy en Las Vegas: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 25 de agosto de 2025
El lunes 25 de agosto, los habitantes de Las Vegas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 30 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 30 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 41 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 3.22 kilométros por hora a Noroeste-Norte durante el día.
Por la noche, el clima en Las Vegas será de alrededor de 37 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado durante el día, y por la noche, ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 25 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuál es la mejor fecha para ir a Las Vegas?
La mejor época para disfrutar de Las Vegas depende de tus preferencias.
- Primavera (marzo-mayo) y otoño (septiembre-noviembre): Son ideales si buscas un clima agradable, con temperaturas cálidas pero no sofocantes, perfectas para explorar la ciudad y disfrutar de actividades al aire libre.
- Verano (junio-agosto): Es la temporada alta, con temperaturas más altas y una mayor cantidad de turistas. Sin embargo, podrás encontrar buenos precios y disfrutar de las piscinas de los hoteles.
- Invierno (diciembre-febrero): Las temperaturas son más frescas, pero aún puedes disfrutar de la vida nocturna y los espectáculos.
