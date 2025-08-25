- Hoy:
Jefe de la Fuerza Aérea en EE. UU. ya no continuará en su cargo desde noviembre: ¿Cuál fue la razón?
Jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Allvin, dio a conocer su renuncia a su puesto de manera sorpresiva, por lo que se especula si es por Trump.
El jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que dejará su puesto en noviembre próximo, sorprendiendo a la comunidad militar y al público. La decisión se debe a diferencias en prioridades estratégicas y desafíos internos. Por lo que este cambio marca un momento clave para la institución en medio de importantes reformas.
Jefe de la Fuerza Aérea en EE. UU. renunció a su cargo
David Allvin, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, informó que dejará su cargo en noviembre, a pesar de que su mandato aún tenía dos años por delante. El anuncio no incluyó explicaciones sobre su salida, aunque medios como The Washington Post apuntan a una posible presión por parte del gobierno de Trump. Según ese diario, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaría buscando una nueva dirección en la Fuerza Aérea.
Aunque Allvin respaldó varias iniciativas promovidas por Hegseth, como la modernización del arsenal militar y la reducción de personal en el Pentágono, fue informado recientemente de que se le solicitaría su retiro. Permanecerá provisionalmente en su puesto hasta que se nombre a un sucesor, pero su salida ha generado sorpresa en los círculos militares.
Funcionarios que abandonaron sus cargos durante gobierno de Trump
Con esta baja, Allvin se convierte en el quinto oficial de alto rango que abandona su posición desde la llegada de Donald Trump al poder. Previamente, en enero, fue destituida la comandante de la Guardia Costera, Linda Fagan, y en febrero se removió a C.Q. Brown como jefe del Estado Mayor Conjunto. También fue relevada de su cargo la jefa de Operaciones Navales, Lisa Franchetti.
