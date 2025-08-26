- Hoy:
Clima de hoy en Nueva York: pronóstico para el 26 de agosto, vía NWS
¡Importante! El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial para Nueva York este martes, 26 de agosto. Toma las precauciones necesarias.
Este martes 26 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nueva York o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.
Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este martes, 26 de agosto de 2025
El martes 26 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 25 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 19 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 25 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 11.27 a 16.09 kilométros por hora a Oeste durante el día.
Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 18 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del martes, 26 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuál es la mejor época del año para visitar Nueva York?
La mejor época para visitar Nueva York varía según tus preferencias, pero la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre) son consideradas las mejores estaciones debido a varios factores:
- Clima ideal: Durante la primavera y el otoño, el clima es templado, con temperaturas agradables, ni demasiado frías ni calurosas, lo que favorece la exploración de la ciudad y sus actividades al aire libre. El pronóstico del tiempo suele ser favorable, sin lluvias intensas ni vientos fuertes que puedan interrumpir los planes.
- Menos aglomeraciones: Aunque Nueva York es un destino turístico popular durante todo el año, estos meses presentan menos turistas, lo que facilita el acceso a los principales puntos de interés y evita largas colas.
- Precios más bajos: Los costos de vuelos y alojamiento tienden a ser más accesibles fuera de la temporada alta de verano y las festividades, lo que hace que estos meses sean una opción más económica.
- Eventos destacados: Durante estos meses se celebran eventos importantes como el Festival de Tribeca, el fenómeno astronómico Manhattanhenge (en mayo) y otros festivales culturales que enriquecen la experiencia.
