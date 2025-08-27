Atención, inmigrantes: gobierno de EE.UU. retomará esta práctica para las personas que solicitan la ciudadanía americana

Miles de extranjeros residentes en Estados Unidos atraviesan momentos de tensión, pues las políticas migratorias de Donald Trump han limitado sus oportunidades de permanecer en el país y muchos ya han sido detenidos y deportados. En este contexto, se retomó una nueva medida que busca recabar más información de quienes solicitan la ciudadanía.

Verificaciones vecinales

La administración de Donald Trump confirmó la reimplementación de las prácticas denominadas "verificaciones vecinales" para los solicitantes de ciudadanía. No se trata de una medida nueva, pues ya fue aplicada anteriormente, y su objetivo es revisar a profundidad los datos de quienes buscan obtener la nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta medida incorpora una novedad y fue publicada el 22 de agosto. Establece nuevamente la exigencia de análisis de solicitudes bajo la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cubriendo los últimos cinco años de residencia y trabajo del solicitante. El objetivo es confirmar la elegibilidad de la persona, especialmente su permanencia, buen comportamiento moral, apego a la Constitución y disposición hacia el bienestar y orden interno del país.

Este cambio, señalado en el documento, explica que culminó la exención general de las investigaciones vecinales para quienes soliciten la naturalización. En estos casos, USCIS podrá requerir cartas de vecinos, empleadores, colegas o asociados que respalden la autenticidad del solicitante. La oficina federal enfatiza que, si estos documentos se presentan desde el inicio, se podrá evitar un pedido adicional de información.

Lo que conlleva esta medida

Esta medida forma parte de una serie de cambios que busca implementar el gobierno para investigar los antecedentes de los inmigrantes. Además, tiempo atrás, el ente federal advirtió que las personas que soliciten vivir o trabajar en territorio estadounidense serían sometidas a pruebas de "antiamericanismo", incluyendo la revisión de su información personal y de sus publicaciones en redes sociales.