Atención inmigrantes venezolanos: este es el grupo que quedaría excluido para pedir la Green Card

Un cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos podría impactar directamente a una parte de la comunidad venezolana que busca establecerse legalmente. Las autoridades han detallado nuevas restricciones que podrían limitar el acceso a la Green Card para algunos solicitantes. Esta medida ha generado inquietud entre miles de inmigrantes que esperan regularizar su estatus en el país.

El grupo afectado se encuentra dentro de una categoría específica que, hasta ahora, tenía posibilidades de optar por la residencia permanente. Sin embargo, con las nuevas condiciones, podrían quedar fuera del proceso sin posibilidad de apelar. Expertos recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos actualizados antes de iniciar cualquier trámite.

Este es el grupo que quedaría excluido para pedir la Green Card

En febrero se presentó nuevamente el proyecto de ley HR 1348, conocido como Ley de Ajuste Venezolano, con el objetivo de ofrecer residencia permanente a determinados ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. Entre los requisitos está haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2021, mantener una presencia física continua durante al menos un año y solicitar el beneficio dentro de los tres años siguientes a su promulgación. Además, deben cumplir con las condiciones generales exigidas por las leyes migratorias.

No obstante, esta iniciativa legislativa excluye a quienes cuenten con condenas por delitos graves o por múltiples infracciones relacionadas con la moral, así como a quienes hayan participado en actos de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. Si se aprueba, más de 400 mil venezolanos podrían ser beneficiados, accediendo a permisos de trabajo y la anulación de órdenes de deportación. Actualmente, la propuesta está siendo evaluada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

¿Qué es la Ley de Ajuste Venezolano?

La Ley de Ajuste Venezolano es una iniciativa presentada en Estados Unidos que propone otorgar la residencia permanente a ciertos venezolanos. Está dirigida a quienes hayan ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2021 y cumplan con criterios migratorios específicos. El propósito principal es ofrecer una vía legal y estable para quienes han permanecido de forma continua en territorio estadounidense.

Entre sus beneficios se incluyen la eliminación de órdenes de deportación y la opción de recibir un permiso de trabajo durante el proceso. No obstante, quedarían excluidos aquellos con antecedentes penales graves o involucrados en actos de persecución por razones discriminatorias. Por ahora, la propuesta sigue en discusión dentro del Congreso y aún no ha sido convertida en ley.