Adiós a reconocida cadena de restaurantes familiares en EE. UU.: anuncia cierre total el 30 de septiembre

Los restaurantes Lookout Kitchen, ubicados en parques estatales de Oklahoma, cerrarán sus puertas definitivamente el 30 de septiembre de 2025, según confirmó el Departamento de Turismo y Recreación (OTRD). El anuncio deja sin servicio de restaurante a miles de visitantes que solían disfrutar de hamburguesas, sándwiches y cenas caseras en sus instalaciones.

Cinco parques estatales se quedan sin restaurantes

El cierre afecta a cinco parques estatales: Beavers Bend, Lake Murray, Robbers Cave, Roman Nose y Quartz Mountain. Aunque los locales desaparecerán, los turistas seguirán contando con opciones de comida "grab-and-go" hasta que un nuevo concesionario asuma la operación de los espacios gastronómicos.

Lookout Kitchen, restaurantes de Oklahoma en Estados Unidos.

La medida se produce pocos meses después de la reapertura de la cadena, que ya había enfrentado problemas contractuales con el estado. Lookout Kitchen debía más de US$274,000 en pagos atrasados; si bien cumplió con dos cuotas iniciales, incumplió un pago de US$51,647.84 en agosto y otro en septiembre, lo que precipitó la decisión.

Deuda millonaria y futuro incierto

El OTRD informó que abrirá un nuevo proceso de licitación para buscar a otra empresa interesada en administrar los restaurantes. La expectativa es que un nuevo operador retome el servicio lo antes posible, aunque todavía no se han anunciado candidatos.

Los cierres no han pasado desapercibidos entre los visitantes y usuarios habituales. Mientras algunos lamentan la pérdida de un espacio familiar con personal amable, otros responsabilizan directamente al estado por no garantizar la continuidad del servicio en los parques.

Autoridades y analistas locales coinciden en que operar restaurantes dentro de parques estatales representa un reto económico: los altos costos de mantenimiento, la dependencia del turismo y los litigios financieros vuelven compleja la viabilidad de estas iniciativas en el largo plazo.