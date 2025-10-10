Venezuela realiza URGENTE PEDIDO a la ONU por acciones militares de EE.UU.: "ataque armado"

Venezuela ha recurrido con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU debido a la reciente presencia de fuerzas militares estadounidenses en sus zonas marítimas. Desde Caracas, se sostiene que estas maniobras de Estados Unidos elevan los riesgos y constituyen agresiones que podrían comprometer la paz y la estabilidad en la región.

Venezuela realiza este urgente pedido a la ONU por acciones militares de EE. UU.

Venezuela dirigió una carta a Vassily Nebenzia, embajador de Rusia y presidente del Consejo de Seguridad, en la que pidió de manera formal convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Venezuela denunció que las operaciones militares de Estados Unidos buscan desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo en un documento sobre un posible "ataque armado" a corto plazo y calificando las acciones de Washington como una amenaza directa para la paz internacional y la seguridad regional.

Según declaraciones de diplomáticos en Nueva York, la sesión de emergencia se llevará a cabo este viernes a las 15:00 horas, con el propósito de abordar las recientes incursiones de Estados Unidos, que incluyeron ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en el transporte de drogas frente a la costa venezolana.

Nicolás Maduro acusa a EE. UU. de usar el narcotráfico como pretexto

El gobierno de Venezuela sostiene que el verdadero objetivo de Estados Unidos no es la lucha contra el narcotráfico, sino un intento de imponer un "cambio de régimen" para controlar los recursos naturales del país. Samuel Moncada, embajador venezolano ante la ONU, señaló que esta estrategia ha sido una constante en la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante más de dos décadas.

Hasta el momento, las operaciones militares de Estados Unidos han dejado al menos 21 muertos en cuatro ataques, según las autoridades de Washington. La administración estadounidense asegura que las embarcaciones partieron desde territorio venezolano, mientras que Caracas denuncia que estas acciones podrían ser un preludio de un conflicto mayor.