Reconocida aerolínea en EE. UU. se declara EN QUIEBRA y suspende todos sus vuelos de forma inmediata

Según información de La FM, una aerolínea estadounidense enfocada en vuelos chárter anunció que cesará por completo sus operaciones debido a serias dificultades financieras. La compañía, que en los últimos años había crecido rápidamente gracias a sus servicios a medida y precios competitivos, se vio forzada a suspender sus vuelos y a iniciar un proceso de liquidación bajo supervisión judicial.

Aerolínea en Estados Unidos se declara en quiebra y suspende vuelos: ¿por qué?

La aerolínea en Estados Unidos, identificada como Verijet, había captado la atención de viajeros ejecutivos y de clientes que buscaban alternativas más ágiles a la aviación tradicional. Sin embargo, la acumulación de deudas, las frecuentes cancelaciones y las reclamaciones de clientes insatisfechos generaron una presión económica insostenible.

Verijet fue fundada en 2020 con el objetivo de ofrecer vuelos chárter en aviones monomotores Cirrus SF50 Vision Jet, posicionándose rápidamente como una alternativa premium frente a la aviación comercial tradicional. Para 2023, la aerolínea ya operaba rutas hacia el Caribe, incluyendo destinos como las Bahamas, República Dominicana y las Islas Caimán.

Sin embargo, los problemas crecientes con clientes que habían comprado horas de vuelo prepagadas sin recibir los servicios contratados comenzaron a afectar la reputación de la empresa.

Según documentos judiciales, más de 10 millones de dólares estaban comprometidos con usuarios que no pudieron utilizar sus vuelos. Las demandas legales y los fallos en contra de la aerolínea complicaron su acceso a nueva financiación y precipitaron su cierre. La falta de liquidez llevó a la suspensión inmediata de la mayoría de sus rutas, mientras los acreedores exigían pagos pendientes que la empresa no podía cubrir.

El panorama se agravó tras el fallecimiento del fundador a finales de septiembre, lo que dejó a la aerolínea sin liderazgo y sin un plan de reorganización viable. Ante esta situación, los representantes legales solicitaron acogerse al Capítulo 7 del Código de Quiebras de Estados Unidos, un mecanismo que permite la liquidación total de empresas insolventes.

¿Qué significa el Capítulo 7 del Código de Quiebras de EE. UU. para Verijet?

El Capítulo 7 es un procedimiento legal mediante el cual los activos de una compañía se venden para saldar las deudas con los acreedores. Una vez aprobado, un síndico designado por el tribunal toma control de los bienes, supervisa la venta de los activos y distribuye los fondos según el orden legal establecido. Este proceso marca el cierre definitivo de las operaciones y la disolución formal de la empresa.

Con la aprobación del proceso de quiebra, Verijet suspendió todos sus vuelos, inició la venta de activos, desvinculó a sus empleados y notificó a los acreedores sobre los pasos del proceso de liquidación.