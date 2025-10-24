¡Atentos, extranjeros! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sorprendió al compartir una inesperada aclaración sobre la Proclamación que restringe la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes al país americano, la cual se había emitido el último 19 de septiembre de este año.

Cabe resaltar que esta nueva actualización tiene como finalidad proporcionar detalles adicionales sobre las implicancias de la medida y su aplicación en el contexto actual en la nación americana. A continuación, todo lo que debes saber.

USCIS alerta a inmigrantes: nueva aclaración sobre la categoría de visa H-1B, tarifas y más

'Wolfsdorf', otros medios internacionales y USCIS expusieron las últimas novedades sobre la categoría de visa H -1B. Es importante conocer que, el 20 de octubre, la entidad proporcionó una aclaración sobre la Proclamación que restringe la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes. En este contexto, se ha resaltado los cambios y quiénes están exentos de la tarifa de $100,000:

La tarifa no se aplica a los ciudadanos extranjeros que posean una visa H-1B válida.

Aquellos cuyas solicitudes H-1B fueron presentadas antes del 21 de septiembre de 2025.

Aquellos que obtengan la aprobación de su petición H-1B para realizar un cambio de estatus, enmienda, extensión de estadía o cambio de empleador.

Es importante destacar que estos individuos no deberán abonar la tarifa si abandonan Estados Unidos y solicitan una visa basada en la petición aprobada.

Vale resaltar que, para conocer más sobre la proclamación, es necesario consultar el folleto de Guía de Proclamación H-1B de WR Immigration, el cual te brinda un análisis exhaustivo sobre la tarifa H-1B, la elegibilidad y las opciones de pago. Si tienes dudas específicas sobre tu situación o requieres orientación adicional sobre la tarifa de $100,000 H-1B, es fundamental que te contactes con tu abogado de inmigración de WR.

¿Por qué es muy importante la visa H -1B?

Por otro lado, se debe destacar que, la visa H - 1B, desempeña un papel fundamental en el mercado laboral estadounidense, ya que facilita a las empresas la contratación temporal de profesionales extranjeros en áreas consideradas "ocupaciones especializadas". Estas ocupaciones requieren un alto nivel de conocimiento teórico y práctico, abarcando sectores como la tecnología, la ingeniería y las ciencias.

En el caso de las empresas, la visa es esencial para mitigar la falta de talento especializado, mientras que para los trabajadores representa una oportunidad de empleo legal, acceso a salarios competitivos y una posible vía hacia la obtención de la residencia permanente, conocida también como Green Card.