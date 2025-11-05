¿Dónde caerá MÁS NIEVE este invierno en EE.UU.? La Niña podría desatar tormentas más frías y severas según expertos

Estados Unidos se prepara para un invierno más crudo de lo habitual. Expertos del clima advierten que el regreso de La Niña podría provocar temperaturas más bajas y nevadas frecuentes, especialmente en la mitad norte del país. La NOAA, el Centro Nacional de Huracanes y The Weather Channel coinciden: la temporada 2025-2026 podría dejar varias regiones bajo fuertes tormentas invernales.

La Niña impactará el clima con frío extremo y más riesgo en carreteras y aeropuertos.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, ciudades y estados del Pacífico Noroeste, el Alto Medio Oeste y la zona de los Grandes Lagos tienen altas probabilidades de experimentar precipitaciones por encima del promedio, lo que se traduce en más nieve acumulada, carreteras peligrosas y riesgos de apagones.

¿Qué es La Niña y por qué trae más nieve?

La Niña es una fase natural del clima que se activa cuando el océano Pacífico ecuatorial se enfría. Ese cambio altera la circulación de la atmósfera y favorece la llegada de aire frío y húmedo al norte del país, mientras el sur suele pasar inviernos más secos.

Históricamente, durante eventos similares:

Se incrementan los días con nieve en estados del norte

Aumentan las tormentas de invierno y el hielo en carreteras

Los sistemas de Nor’easter pueden ser más severos en la costa este

Los estados que deben prepararse para más nevadas

Según NOAA y The Weather Channel, las zonas que suelen recibir entre 10% y 30% más nieve durante La Niña incluyen:

Washington y Oregón

Montana

Dakota del Norte y del Sur

Minnesota y Wisconsin

Región de los Grandes Lagos (Michigan, Illinois, Ohio)

En algunos inviernos similares, estos estados superaron 60 pulgadas de nieve (más de 150 cm), especialmente cerca del lake-effect snow.

¿Cuándo caerá la primera nieve y qué ciudades ya han sido afectadas?

El invierno ya empezó a dejar sus primeras huellas. En octubre, el monte Mitchell en Carolina del Norte registró nevadas tempranas. También se han visto acumulaciones en las Rocosas, Cascadas y Sierra Nevada, anticipando una temporada activa desde noviembre.

Ciudades importantes como Chicago, Minneapolis y Buffalo están en la lista de vigilancia por su historial de grandes tormentas bajo La Niña.

¿Más tormentas Nor’easter en la Costa Este?

Todo apunta a que sí. La NOAA y el NHC señalan que este invierno podría venir acompañado de mayor actividad de Nor’easters, generando:

intensas nevadas

vientos huracanados

cierre de carreteras y aeropuertos

Los estados que deben estar más atentos son Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts.

¿Cuánto durará La Niña?

Los meteorólogos estiman que persistirá hasta inicios de 2026, con una posible transición a condiciones neutrales en enero. Cuando esto ocurre, el noreste suele recibir tormentas más activas hacia el final del invierno.

¿Qué deben hacer las familias y servicios públicos?

Las agencias recomiendan:

Preparar kits para emergencias invernales

Proteger tuberías y vehículos

Revisar rutas de transporte y alertas meteorológicas

Además, la nieve acumulada influirá en: