Recientemente, un hombre decidió recuperar su iPad desaparecido luego de rastrearlo mediante datos de ubicación, llevándose una gran sorpresa: su novia, con quien había compartido casi diez años de relación, había sido la responsable de vender el dispositivo en un cajero automático ecológico de Walmart, en Estados Unidos.

Este inesperado caso ha dejado a muchos cuestionando la confianza en las relaciones personales. ¿Qué pasó? ¿Qué respondió su expareja ante grave acusación? AQUÍ todo sobre este peculiar caso.

Hombre descubre que su novia vendió su iPad en Walmart y la perdona, pero toma dura decisión

En el país americano, un hombre se enfrenta a un dilema moral tras descubrir que su iPad desaparecido había sido vendido en una tienda Walmart. Utilizando datos de ubicación, logró rastrear el dispositivo y se enteró que su novia, con quien compartió casi una década y tres hijos, fue la responsable de la venta.

Hombre descubre que su novia vendió su iPad en Walmart y la perdona, pero toma dura decisión.

Si bien, inicialmente la perdonó tras una emotiva discusión, la situación se complicó cuando ella no mostró disposición para ayudarlo a recuperar el iPad. Desesperado por recuperar su dispositivo, el hombre contactó a la empresa americana, donde un amigo revisó las grabaciones de seguridad y confirmó la implicación de su pareja.

Pese a la larga relación y las evidencias, ella negó su culpabilidad hasta que las pruebas fueron irrefutables. Después de perdonarla, el hombre se encontró en una encrucijada: presentar una denuncia policial para recuperar su iPad o dejarlo pasar. No dudó en tomar en cuenta la primera opción.

Tras formalizar la denuncia, aunque no deseaba que se le impusieran cargos a su novia, se enfrentó a diversas dudas y críticas en las redes sociales, espacio donde compartió su caso.

Hombre y el dilema que vivió tras enterarse de la verdad sobre la pérdida de su iPad

Luego que el usuario, mediante de Reddit haya compartido su frustración tras la pérdida de su iPad y pese a que decidió perdonar a su expareja, él se ha cuestionado si su decisión de acudir a la policía lo convierte en el "malo" de la situación. No obstante, no se conoce la respuesta de la joven, solo que ella evitó respaldarlo.

La comunidad de Reddit se ha dividido en opiniones, con algunos usuarios apoyando su postura y otros sugiriendo que podría haber manejado la situación de manera diferente.