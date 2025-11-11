MUCHA ATENCIÓN venezolanos en EE. UU.: esto es lo que realmente significa el FIN DEL TPS y las opciones legales para evitar la deportación

El 7 de noviembre, cientos de miles de venezolanos en EE. UU. quedaron expuestos a posibles deportaciones tras la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela. La medida, respaldada por un fallo de la Corte Suprema, impacta a cerca de 250,000 migrantes que habían sido beneficiados desde 2021, dejándolos en una situación de vulnerabilidad y sin el amparo migratorio que los protegía.

El TPS fue creado para brindar protección humanitaria a migrantes de países en crisis, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Con su suspensión, muchos venezolanos que no tengan otra base legal para permanecer en el país podrían perder su derecho al trabajo y enfrentar procesos de deportación. Ante este panorama, es fundamental que los afectados conozcan el alcance de la medida y las alternativas legales disponibles para su permanencia.

¿Qué significa realmente el fin del TPS para los venezolanos en EE. UU.?

La terminación del TPS para los venezolanos implica la pérdida de un estatus migratorio que les permitió vivir y trabajar legalmente en EE. UU. durante más de dos años. Al perder esta protección, los migrantes ya no tendrán derecho a trabajar y enfrentan el riesgo de deportación si no cuentan con una base legal para permanecer en el país.

Esta situación también puede implicar la revocación de otros beneficios, como la licencia de conducir y el permiso de trabajo, lo que afecta gravemente la capacidad de muchos para sostenerse económicamente. El impacto de esta decisión es profundo, ya que muchos de los beneficiarios del TPS se encuentran en EE. UU. debido a la crisis humanitaria en Venezuela.

Sin embargo, la administración de Trump determinó que, aunque persisten algunas dificultades en Venezuela, la situación ha mejorado en varios aspectos, por lo que decidió poner fin al programa, lo que pone en riesgo la permanencia de miles de venezolanos en el país.

Las opciones legales para evitar la deportación y regularizar su estatus migratorio

Ante la cancelación del TPS, los venezolanos tienen varias opciones legales para evitar la deportación y regularizar su estatus migratorio en EE. UU.. Una de las principales alternativas es solicitar asilo, una opción que permite a quienes temen ser perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad o sus opiniones políticas, obtener la protección del gobierno estadounidense. Sin embargo, el proceso de asilo es complicado y debe ser respaldado por pruebas claras de persecución.

Es importante destacar que no todos los venezolanos califican para solicitar asilo, ya que deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley de inmigración. Además, el proceso de solicitud ha sido más estricto desde la administración Trump, por lo que contar con asesoría legal especializada es clave para evaluar las posibilidades de éxito.

Otros caminos posibles incluyen la visa U, disponible para víctimas de ciertos delitos, o incluso casarse con un ciudadano estadounidense, aunque estas opciones también presentan sus propios desafíos y limitaciones.