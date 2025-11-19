ALERTA, ciudadanos en Minneapolis: empleado del ICE es arrestado por intento de explotación de menor

Un empleado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis ha sido arrestado en el marco de una operación encubierta por intento de explotación sexual de una menor. Alexander Steven Back, de 41 años, quien trabaja en el ICE como empleado civil, es uno de los 16 hombres arrestados durante una operación policial en los suburbios de Minneapolis, acusados de intentar pagar a una menor de 17 años por encuentro íntimo.

Back fue detenido el 13 de noviembre, después de intentar concretar una cita con la adolescente, quien en realidad era una agente encubierta de la policía. El arresto forma parte de una operación que involucró a varias fuerzas de seguridad locales, como la Policía de Bloomington, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y las Policías Estatales del Aeropuerto de Minnesota (MSP).

Reacciones y posibles cargos federales

Según las autoridades, Back respondió a un anuncio falso en línea que ofrecía "servicios de prostitución" y mantuvo una conversación con la agente encubierta, quien le reveló que tenía 17 años. Tras la confirmación, Back se dirigió al lugar de encuentro en Bloomington, donde fue arrestado y se le confiscó el teléfono móvil.

Empleado del ICE es arrestado por intento de explotación de menor.

Este hecho ha causado gran consternación, especialmente por su vínculo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal encargada de velar por la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias. Las autoridades locales han asegurado que este caso podría derivar en cargos federales, lo que agravaría la situación legal del acusado. Booker Hodges, jefe de policía de Bloomington, manifestó que la investigación sigue en curso y que el caso está siendo tratado con la máxima prioridad.

Además de Back, las autoridades también arrestaron a otros hombres que respondieron a anuncios falsos similares. Entre los acusados se encuentran Sasenarine Ghamandy de 52 años, Emmanuel Lopez de 29 años, y Nicholas Daniel Schaitberger, de 36 años, quien también enfrenta cargos adicionales por posesión de metanfetamina. Las autoridades siguen evaluando las pruebas y presentando los casos ante la Fiscalía del Condado de Hennepin para determinar los cargos correspondientes.

La comunidad y la seguridad infantil

Este arresto ha conmocionado a la comunidad de Minneapolis, especialmente por el hecho de que involucra a un miembro del ICE, lo que genera preocupación sobre la integridad y las acciones dentro de las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad y el control migratorio.

Este hecho resalta la importancia de seguir luchando contra la explotación infantil y la necesidad de realizar investigaciones rigurosas para prevenir situaciones de abuso. La operación encubierta realizada en noviembre es similar a la llevada a cabo en marzo, en la que también fueron arrestados varios hombres, incluido el ex senador estatal Justin Eichorn.