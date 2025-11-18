INDIGNACIÓN en Illinois: agentes del ICE rociaron gas pimienta a una niña de un año durante operación

Un impactante incidente ocurrido en un estacionamiento de Sam's Club en Cicero, Illinois, ha desatado una ola de indignación tras revelarse un video que muestra a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rociando gas pimienta al interior de un vehículo familiar.

El suceso afectó directamente a Arinna, una niña de solo 1 año, quien comenzó a tener dificultades para respirar, según relató su padre, Rafael Veraza. La familia, que iba de salida al supermercado, quedó conmocionada por las tácticas agresivas empleadas.

El uso de gas pimienta contra un bebé y las tácticas de ICE

El dramático incidente ocurrió durante la Operación Midway Blitz de la Administración Trump, una ofensiva enfocada en la detención de personas con antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones de los agentes de ICE, alegando que fueron "acechados y seguidos" tras una situación violenta en la calle 26. Sin embargo, el uso de gas pimienta contra una niña de 1 año elevó el escrutinio sobre el uso desproporcionado de la fuerza federal y las tácticas agresivas en las redadas de inmigración. El video capturado por la familia muestra el momento exacto en que una camioneta negra roció el químico sobre el vehículo de Rafael Veraza, quien vio a su hija Arinna luchar por respirar.

ICE rocía gas pimienta a bebé de un año en pleno operativo.

Las consecuencias del gas pimienta fueron severas: el padre fue hospitalizado con una reacción grave de asma, registrando una frecuencia cardíaca de 263 latidos por minuto. Este suceso, que generó una fuerte crítica sobre la fuerza federal, adquiere mayor relevancia porque ocurrió justo después de que una jueza de distrito emitiera una orden preliminar para restringir el uso de la fuerza por parte de los agentes federales durante la misma Operación Midway Blitz, poniendo en evidencia la continuidad de estas tácticas agresivas.

La defensa del DHS y la escalada de la fuerza federal

El DHS ofreció una explicación del incidente, alegando que los agentes federales fueron objeto de hostigamiento y seguidos hasta el estacionamiento del Sam's Club tras una serie de sucesos violentos en el barrio de Little Village. Esta defensa buscaba justificar el uso de gas pimienta como una medida necesaria para la protección de los agentes que participaban en las redadas de inmigración de la Operación Midway Blitz.

No obstante, las declaraciones de testigos desmienten la versión oficial, señalando una escalada violenta por parte de los agentes federales, quienes supuestamente lanzaron granadas aturdidoras. Este suceso intensifica la presión sobre los jueces federales para exigir la rendición de cuentas a los agentes involucrados en el incidente de la niña de 1 año, sobre todo porque el Departamento de Justicia ya había apelado una medida cautelar que restringía el uso de la fuerza federal durante la polémica Operación Midway Blitz.