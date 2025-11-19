ATENCIÓN, viajeros en EE. UU.: esta nueva función de Apple facilita el uso de licencias y pasaportes digitales en la TSA

Apple ha lanzado una innovadora función que permitirá a los viajeros estadounidenses agilizar el proceso de verificación en los controles de seguridad de los aeropuertos. Desde noviembre de 2025, los usuarios podrán añadir su licencia de conducir o pasaporte digital a la aplicación Apple Wallet, eliminando la necesidad de portar documentos físicos durante los controles de seguridad.

Esta función, que está disponible en diez estados y Puerto Rico, está diseñada para acelerar la experiencia de los pasajeros en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), reduciendo el contacto físico y aumentando la eficiencia de las verificaciones.

¿Cómo funciona la identificación digital en la TSA?

La identificación digital se ha habilitado en más de 250 puntos de control de la TSA, específicamente para viajes nacionales dentro de Estados Unidos. Esta nueva funcionalidad permite que los viajeros presenten sus documentos de identidad de manera digital y segura mediante autenticación biométrica (Face ID o Touch ID). Con el uso de cifrado local en los dispositivos, la Apple Wallet ofrece una solución de alta seguridad, asegurando que los datos personales estén protegidos mientras se agilizan los trámites de seguridad en el aeropuerto.

Esta nueva función de Apple facilita el uso de licencias y pasaportes digitales.

Para utilizar la función de identificación digital en los controles de seguridad, los usuarios deben tener un iPhone 8 o posterior con iOS 16.5 o superior. Los viajeros deberán añadir su licencia de conducir o pasaporte a la Apple Wallet mediante un sencillo proceso: escanear el documento, realizar una verificación facial y validar la autenticidad mediante el chip del documento. Este proceso permite que la información se almacene de manera segura en el dispositivo móvil, protegiendo los datos con un cifrado local.

En el momento de pasar por el control de seguridad, los usuarios simplemente acercan su dispositivo a un lector compatible sin necesidad de desbloquearlo ni mostrar información adicional. La autenticación Face ID o Touch ID autoriza el acceso a la información necesaria, garantizando que solo el propietario pueda presentar la identificación digital. La TSA ha confirmado que este sistema está siendo implementado en más de 250 puntos de control para vuelos domésticos dentro de EE. UU.

Beneficios y seguridad de la identificación digital de Apple

La nueva función de Apple Wallet ofrece varios beneficios, entre ellos, la rapidez en los controles de seguridad, la reducción de contacto físico con los agentes y la eliminación del riesgo de perder documentos importantes como la licencia de conducir o el pasaporte. Además, el proceso de verificación es completamente seguro, ya que la información almacenada en el dispositivo está protegida mediante cifrado local. Apple también ha asegurado que los datos solo se comparten cuando el usuario autoriza explícitamente el acceso, lo que ofrece un control total sobre la privacidad de la información.

Aunque el sistema está diseñado para vuelos nacionales, las autoridades de la TSA han confirmado que, por el momento, la identificación digital no es válida para vuelos internacionales, donde sigue siendo necesario presentar el pasaporte físico. A medida que la tecnología se expanda, se espera que más estados y aeropuertos sean habilitados para aceptar esta nueva modalidad, simplificando aún más el proceso de verificación en el futuro.