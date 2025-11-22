ALERTA para ciudadanos en EE. UU.: el Gobierno exige a estas personas devolver el pasaporte aún si está vigente

El pasaporte estadounidense es un documento esencial para viajar fuera del país y también funciona como identificación válida alineada con la Real ID para los controles previos a vuelos nacionales. Por esta razón, su estado físico es fundamental para que continúe siendo reconocido por las autoridades.

Según el Departamento de Estado, las personas que tengan estos pasaportes, aunque todavía estén vigentes, deben devolverlos y reemplazarlos cuando presentan daños específicos que comprometen su validez. El objetivo es evitar problemas en aeropuertos y cruces fronterizos y mantener la integridad del documento.

Daños que obligan a entregar y reemplazar un pasaporte vigente

Si bien el desgaste natural, como bordes curvados o páginas ligeramente abanicadas, no afecta la validez del pasaporte, existen daños que sí obligan a devolverlo y solicitar uno nuevo. Entre las averías que invalidan un pasaporte estadounidense se encuentran los daños por agua, presencia de moho o manchas, rompeduras importantes, marcas no oficiales en la página de datos, páginas de visa faltantes y perforaciones, ya que todas estas afectan la autenticidad o la legibilidad del documento.

EE. UU. exige a estas personas devolver el pasaporte.

En cualquiera de estos casos, es obligatorio entregar el pasaporte dañado en un centro autorizado, acompañado de una declaración firmada que explique el motivo del deterioro. Además, los pasaportes dañados no califican para renovación y deben gestionarse nuevamente desde cero mediante el proceso de reemplazo.

Documentos necesarios para solicitar un nuevo pasaporte

Para realizar el trámite de reemplazo, el solicitante debe presentar el pasaporte dañado junto con varios documentos que acrediten ciudadanía e identidad. Estos requisitos permiten iniciar el proceso oficial y garantizar que el nuevo ejemplar sea emitido correctamente.

Requisitos para obtener un nuevo pasaporte:

Formulario DS-11 completo

completo Evidencia de ciudadanía estadounidense en papel (como un certificado de nacimiento)

(como un certificado de nacimiento) Identificación con foto , por ejemplo, una licencia de conducir válida

, por ejemplo, una licencia de conducir válida Fotocopias de la prueba de ciudadanía y de la identificación presentada

presentada Una foto de pasaporte reciente

reciente Pago de la tarifa correspondiente, que es de USD 165 para la libreta

Durante el proceso, cada solicitante recibirá un correo electrónico con las actualizaciones del trámite, que también puede verificarse en línea.