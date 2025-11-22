- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: estos son los documentos que pueden REEMPLAZAR la licencia de conducir para abordar vuelos nacionales
La TSA confirmó qué documentos pueden usarse para volar dentro de EE. UU. sin una licencia de conducir Real ID, y cómo funciona la nueva identificación digital.
Desde el pasado 7 de mayo entró en vigencia en todo el país la ley Real ID, que exige presentar una identificación compatible para poder abordar vuelos nacionales. La normativa aplica a todos los pasajeros y eleva los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Bemidji: reportan el ARRESTO de hombre de 42 años tras ser descubierto tomando fotos ilícitas a menores
Aun así, quienes no cuenten con una licencia de conducir Real ID podrán presentar otras identificaciones que la TSA considera válidas. La agencia publicó un listado oficial de documentos que funcionan como alternativas legítimas para viajar sin inconvenientes.
Documentos que reemplazan la licencia de conducir Real ID
Para los viajeros que aún no hayan tramitado una licencia de conducir Real ID, la TSA confirmó que existen varias identificaciones alternativas que pueden presentarse en los controles aeroportuarios. Todas forman parte del listado oficial de documentos aceptados y permiten abordar vuelos nacionales sin inconvenientes.
Los documentos que pueden reemplazar la licencia de conducir en un vuelo nacional.
Documentos aceptados por la TSA:
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE. UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE. UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto emitida por una comunidad nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá
- Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte
- Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766)
- Credencial de marino mercante de EE. UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
Según la TSA, todas estas formas de identificación pueden presentarse incluso si están vencidas, siempre que no haya transcurrido más de dos años desde su fecha de expiración.
La nueva identificación digital de Apple para volar
Recientemente, Apple presentó su propia identificación digital, un documento que puede almacenarse en Apple Wallet y utilizarse en controles aeroportuarios del país mientras continúa en fase beta. Esta herramienta permite crear un ID digital que se valida mediante Face ID o Touch ID, facilitando el proceso de verificación sin necesidad de mostrar una tarjeta física.
No obstante, Apple aclara que esta opción no reemplaza al pasaporte tradicional ni puede usarse para vuelos internacionales o cruces fronterizos. Su aceptación se limita únicamente a vuelos nacionales y a los puestos de control de la TSA que ya participan en la prueba.
