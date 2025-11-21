MUCHO CUIDADO venezolanos en EE. UU.: si recibiste esta notificación sobre tu TPS, acude a un abogado YA

El pasado 7 de noviembre, el gobierno de Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) el cual permitía a los venezolanos en los Estados Unidos vivir y trabajar de forma segura mientras regularizan su situación migratoria, por lo que más de 250 mil son presas de ser capturados por agentes migratorios como ICE o CBP.

¿Qué pasa con los venezolanos que reciben esta notificación sobre su TPS?

Sucede que luego de la revocatoria del TPS, un número no menor de venezolanos comenzaron a recibir notificaciones de que sus casos fueron cerrados a causa del fin del programa. Esto tomó a muchos por sorpresa ya que, pese a que se sabía de la decisión y fecha, se suponía que habría un periodo de gracia de 60 días para que esta política entrara en efecto.

Pero, fue el 3 de octubre de 2025, cuando la Corte Suprema permitió terminar el TPS otorgado en 2023 cuando la administración Biden estaba en la Casa Blanca, pero fue el USCIS el cual aclaró que los que se vieran beneficiados por los documentos de autorización laboral (EAD), Formulario I-797 o Formulario I-94 con fecha de caducidad desde el 5 de febrero de 2025, podrán conservar la autorización hasta el 2 de octubre de 2026.

Por ello, Telemundo Miami consultado con John de la Vega, abogado de inmigración sobre este tema, quien acotó: "El gobierno de Estados Unidos no considera que una persona que haya aplicado al TPS venezolano y que haya tenido ese caso pendiente, tenga un proceso abierto", lo cual dejaría en el limbo a miles de venezolanos en EE. UU.

¿Qué deban hacer los venezolanos si reciben notificación del cierre del TPS?

De la Vega insiste: "Y si la persona no ha aplicado a ningún tipo de beneficio migratorio, digamos petición familiar, de asilo, la persona, entonces, podría ser considerada indocumentada (...) Si un aplicante al TPS venezolano recibió esta notificación le recomiendo, primero, que hable con un abogado de inmigración".

Hay que tener en cuenta de que la existencia del TPS para venezolanos y otras nacionalidades específicas, ahora está en manos de la justicia estadounidense, ya que en la actualidad cuenta con un recurso judicial para parar la eliminación de este programa. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 5 de diciembre de 2025 para conocer su destino.

Sin embargo, y como habría explicado Adelys Ferro, de Venezuelean American Caucus, si el recurso falla a favor de los venezolanos en la corte de apelaciones, los cierto es que podría regresar a la Corte Suprema para dejarlo sin efecto.