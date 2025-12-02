ATENCIÓN, hogares en Nueva York: liberan ayuda de casi US$1,000 para la electricidad, revisa AQUÍ si aplicas

A medida que se acercan las temperaturas más frías, miles de hogares en Nueva York vuelven a enfrentar facturas elevadas de calefacción. Para aliviar esa carga, el estado reactivó el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), administrado por la Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA). El objetivo es simple: apoyar a familias de ingresos bajos o moderados para cubrir costos de electricidad, gas, combustibles y, en algunos casos, refrigeración. Este año, los montos pueden acercarse a los US$1,000, dependiendo del tipo de combustible y la situación de cada hogar.

Quiénes pueden acceder al beneficio regular de HEAP

Desde el 1 de diciembre de 2025, los residentes ya pueden presentar solicitudes para el beneficio regular. La elegibilidad depende de varios factores:

Ingreso mensual del hogar

Cantidad de personas en la vivienda

Tipo de calefacción utilizada

Presencia de miembros vulnerables, como personas mayores de 60 años, niños menores de 6 o personas con discapacidades permanentes

También califican automáticamente los hogares que reciben SNAP, Asistencia Temporal (TA) o SSI Código A.

Revisa aquí si tu hogar puede recibir hasta US$1,000 en asistencia energética.

Montos del beneficio de emergencia

El programa incluye apoyos adicionales según la necesidad del hogar. Estos son los montos estimados:

Electricidad para operar equipos de calefacción: US$185

Gas natural: US$400

Gas natural con calefacción: US$585

Electricidad con calefacción: US$585

Combustibles como petróleo, propano o queroseno: US$900

Leña, pellets o carbón: US$635

A estos valores pueden sumarse otros incrementos, como US$61 para quienes están en Nivel I de ingresos y US$35 adicionales si hay un miembro vulnerable. Por eso, muchos hogares terminan recibiendo una ayuda total cercana a US$1,000.

Límites de ingreso para HEAP 2025–2026

A modo de referencia, estos son los límites de ingreso mensual bruto:

Tamaño del hogar Ingreso mensual máximo 1 US$3,473 2 US$4,542 3 US$5,611 4 US$6,680 5 US$7,749 Cada persona adicional +US$687

Quienes estén dentro de estos rangos pueden solicitar sin problema.

Cómo solicitar el beneficio regular

El proceso es sencillo y varias opciones están disponibles:

En línea en: myBenefits.ny.gov

en: myBenefits.ny.gov En persona en el Departamento Local de Servicios Sociales (DSS)

en el Departamento Local de Servicios Sociales (DSS) Por correo , enviando el formulario LDSS-2921

, enviando el formulario LDSS-2921 En Nueva York, también a través de access.nyc.gov

Para evitar retrasos, conviene tener lista la documentación básica: identificación, comprobante de ingresos y la factura de energía reciente.

Beneficio de emergencia: quién califica y desde cuándo

El beneficio de emergencia estará disponible desde el 2 de enero de 2026 y está dirigido a hogares en riesgo inmediato de quedarse sin calefacción. Para calificar se requiere:

Tener el servicio apagado o programado para interrupción

Factura a nombre de alguien del hogar

Ingresos dentro de los límites del programa

Recursos disponibles inferiores a US$2,500

(o US$3,750 si en el hogar vive una persona mayor de 60 años o un menor de 6)

También califican quienes reciben SNAP, TA o SSI Código A.

¿Hay ayuda para aire acondicionado en 2026?

Sí. El HEAP Cooling Assistance abrirá el 15 de abril de 2026.

Los beneficios incluyen:

Hasta US$800 para aires acondicionados de ventana o portátiles

para aires acondicionados de ventana o portátiles Hasta US$1,000 para unidades de pared con instalación incluida

Se requiere estar dentro del límite de ingresos, vivir con una persona vulnerable o con una condición médica agravada por el calor y no tener una unidad funcional o tener una con más de cinco años. Las solicitudes pueden hacerse por teléfono, en persona en la oficina local de HEAP o en NYC a través de access.nyc.gov.

¿Tienes dudas o necesitas orientación?

La vía más directa es comunicarse con la oficina local de HEAP. También puedes llamar a la línea de OTDA al 1-800-342-3009, donde brindan información sobre requisitos, fechas y seguimiento de solicitudes.