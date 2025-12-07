- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
TRAGEDIA en Washington: investigan a agente de ICE por presunto atropello a un inmigrante latino durante arresto
La policía investiga si un agente de ICE atropelló a un detenido en Vancouver, mientras aumentan denuncias de uso excesivo de fuerza en arrestos migratorios.
El Departamento de Policía de Vancouver, Washington, abrió una investigación tras la difusión de un video que supuestamente muestra a un hombre siendo atropellado por un vehículo de agentes de ICE durante su arresto. El incidente ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre y fue reportado a las autoridades gracias a un video grabado con un celular, compartido por miembros de la comunidad.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, Florida: estas cinco NUEVAS LEYES entrarán en vigor el 1 de enero del 2026 y cambiarán la vida de los residentes
Según reportes, el detenido es José Paniagua Calderón, quien fue interceptado frente a un restaurante mexicano sobre East 4th Plain Boulevard. En redes sociales se observan imágenes donde grita de dolor mientras una camioneta plateada parece pasar sobre sus piernas.
Conflicto de versiones entre ICE y la familia del detenido
La familia de Paniagua asegura que, además del atropello, los agentes le negaron atención médica y lo forzaron a subir al vehículo oficial. Su cuñada, Carmen Paniagua, inició una campaña de GoFundMe afirmando que no han recibido información clara sobre su estado ni su paradero, pese a buscarlo en hospitales de la zona.
Investigan a agente de ICE por presuntamente atropellar a un inmigrante en arresto.
ICE, sin embargo, niega rotundamente haberlo atropellado. En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que Paniagua "protagonizó una actuación dramática", que caminó sin dificultad después del arresto y que radiografías posteriores no mostraron lesiones. La funcionaria calificó el episodio como "puro teatro".
Preocupación por aumento de arrestos y denuncias de abuso
Paniagua está recluido en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, mientras el caso continúa generando indignación en la comunidad local. Las detenciones realizadas por ICE han aumentado significativamente durante la segunda administración Trump, impulsando incluso declaraciones de emergencia en jurisdicciones de Oregón.
El incidente se suma a otro caso reciente en el estado: la presunta agresión contra Wilmer Toledo-Martínez, quien habría sido atacado por un perro del ICE a pesar de no resistirse al arresto. Este caso motivó a la senadora Patty Murray a exigir una investigación y la liberación de los detenidos, calificando la situación como "violenta e injustificada".
- 1
ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza
- 2
PÁNICO en Walmart de Jacksonville: ladrón apuñala a miembro del Ejército de Salvación mientras robaba una computadora
- 3
ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90