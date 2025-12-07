Zohran Mamdani realiza video dando consejos para evadir a ICE y enfrentarse a los federales

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha vuelto a poner en boca de todos con un reciente video donde da algunos consejos para evitar ser capturado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como pedir a los ilegales que no tengan miedo de enfrentarse a los federales, como rescato el New York Post.

¿Un mensaje correcto?

En el video publicado en su cuenta oficial de X, Mamdani dijo: "El fin de semana pasado, ICE intentó allanar Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes (...) como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que consideran esta ciudad su hogar".

Y lanzó un mensaje que ha generado dudas en muchos, sobre todo entre sus detractores: "Todos podemos enfrentarnos a ICE si conocemos nuestros derechos. Conozca sus derechos. ICE no puede ingresar a espacios privados como su casa o área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez".

Asimismo, reiteró que: "Usted tiene el derecho a decir: 'No doy mi consentimiento para entrar', y el derecho de mantener su puerta cerrada (...) ICE tiene derecho legal a mentirte. Pero tienes derecho a guardar silencio. Si te detienen, siempre puedes preguntar '¿Puedo irme?' repetidamente hasta que te respondan. Está permitido legalmente filmar a ICE, siempre y cuando no interfieras con un arresto".

Y finaliza con: "Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar, y cuando sea alcalde, protegeremos ese derecho".

Acusan a Mamdani de "asesorar" delincuentes

El Ney York Post asegura que el video ha causado la ira del sector de la derecha, por lo que se prevé mayores tensiones con la administración Trump por entrar en conflicto con la política migratoria impulsada por la Casa Blanca desde que asumieron la presidencia a inicios de 2025.

El comentarista conservador Carmine Sabia replicó el mensaje de Mamdani: "Entonces ¿Ignoran las leyes que no les gustan? ¿No deberíamos molestarnos en tener frontera ni leyes de inmigración?", Liz Rios escribió en X: "Ayudar, instigar y asesorar a criminales", mientras otro usuario añadió: "Este hombre es el mejor regalo que los demócratas le han dado jamás al Partido Republicano".