Al mirar el reloj, la hora promediaba las 5:00 a.m. del lunes 15 de diciembre de 2025 cuando en un carril de la carretera interestatal 5 (I-5) tuvo lugar un impactante choque que involucró a 3 camiones semirremolque, así como un automóvil, provocando que esta vía de acceso sea clausurada hasta el momento de la publicación de esta nota.

Un accidente que pudo acabar en tragedia

El accidente sucedió muy cerca de la US 101 en el área que da a Olympia, estado de Washington, donde el Departamento de Transporte estatal (WSDOT) fue el encargado de dar a conocer esta noticia como las consecuencias que tendrá para los conductores en el corto plazo.

Ante esto, y para evitar el tráfico es que se han habilitado vías de escape desviando por Deschutes Parkway, además de confirmar que, inicialmente, todos los carriles de la I-5 están bloqueados; pero al promediar las 9:00 a.m. se reabrieron la mayoría de las vías.

En X, el agente Kameron Watts informó que la Patrulla Estatal de Washington (WSP) que entidad donde trabaja respondieron a una "colisión entre 3 camiones y 1 automóvil contra 1 barrera, mientras que el carril izquierdo del lado sur de la I-5 seguía bloqueado producto del desplazamiento de una barrera!".

¿Hay vías alternas que tomar?

En una actualización posterior de parte de la WSP, se dijo que los involucrados en el accidente todos sufrieron lesiones leves. Asimismo, agregó que la limpieza de la carretera será complicado debido a que uno de los semirremolques involucrados en el choque se desvió.

Watts señala en su publicación una vía de escape ya que la carretera está inhabilitada tras la colisión: "Una ruta alternativa a considerar es usar la salida Trospter para evitar toparse con el coche y luego volver a ingresar a NB I-5 desde Capitol Blvd o 14th Ave".