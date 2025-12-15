Se revela la verdad sobre la TSA y su exigencia de eliminar estas 5 aplicaciones "peligrosas" para viajeros en EE. UU.

En todo Internet se ha popular la versión de que agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de los Estados Unidos están buscando aplicaciones "peligrosas" en todos los teléfonos en los aeropuertos del país. Sin embargo, es pertinente aclarar algunas cosas respecto a esa supuesta nueva ley de parte de este organismo.

¿Debes eliminar aplicaciones "peligrosas" durante una revisión del TSA?

Debemos decir es que la primera como única fuente que ha tocado este tema no es oficial, sino que proviene de un video viral en YouTube, donde Sophia, quien dice ser azafata, advirtió a los viajeros que agentes de la TSA revisaban los dispositivos electrónicos: "Están revisando los teléfonos n lo que llamamos exámenes de dispositivos electrónicos, particularmente en los cruces fronterizos internacionales, CBP y durante los controles secundarios de seguridad del aeropuertos". dicen en el clip.

Además, refuerza su idea con: "Están buscando señales de alerta digitales y hay cinco tipos específicos de aplicaciones", detallando que esta verificación telefónica es parte de un proceso evaluación secundaria y que el tipo de aplicaciones que, supuestamente, busca la TSA son:

Aplicaciones de entrega o localización de productos de cannabis y CBD.

Vault o aplicaciones para esconder fotos.

Aplicaciones VPN gratuitas con publicidad o navegador Tor (Deep Web).

Aplicaciones de escritorio remoto o de uso compartido de pantalla (como Anydesk, Team VIewer, Quick Support)

Aplicaciones de reserva de aerolíneas obsoletas y de terceros.

La verdad detrás de que la TSA busca aplicaciones peligrosas en celulares de viajeros

Pero, y como detalla The US Sun, la verdad es que los agentes de la TSA no tiene autoridad alguna para revisar tu teléfono ni el de ninguno de los pasajeros. Ante esto, una portavoz de la administración dijo a AFAR: "No solicita acceso a los dispositivos electrónicos de los pasajeros. Pueden pedir que encienda su dispositivo, incluidos teléfonos celulares".

Caso contrario sucede con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) quienes sí lo hacen, pero solo cuando con un ingresante a los Estados Unidos, pero es poco común: "Todos los viajeros que cruzan la frontera de Estados Unidos están sujetos a inspección (...) se utilizan para identificar y combatir actividades terroristas, pornografía infantil, tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando de grandes cantidades de dinero, trata de personas, violaciones al control de exportaciones, violaciones a los derechos de propiedad intelectual y fraude de visas", afirmó este organismo.

También destacó que menos del 0.1 por ciento tienen el celular revisado: "Las búsquedas fronterizas de dispositivos electrónicos a menudo son fundamentales para determinar las intenciones de un individuo al ingresar a los Estados Unidos y, por lo tanto, brindan información adicional relevante para la admisibilidad de ciudadanos extranjeros según las leyes de inmigración estadounidense".

Jessica Turner, portavoz del CBP acotó que, contrario a lo que afirma el video viral, la agencia no tiene como objetivo las personas mayores. Lo que sí es cierto, por el contrario, es que el gobierno de Donald Trump ha aprobado una medida según la cual los visitantes extranjeros que llega a los Estados Unidos deben autorizar la revisión de sus redes sociales en los últimos 5 años (llegan bajo el programa de extensión de la visa)