Esta es la medida que AFECTARÁ a miles de estudiantes en EE. UU. y que nadie esperaba: dónde y desde cuándo aplicará

Si tienes hijos en edad escolar y viven en cualquiera de los distritos escolares de California, entonces hay buenas noticias para ti padre de familia, pero no necesariamente para los más chicos de la casa, ya que desde el 1 de julio de 2026, tofos los estudiantes estarán prohibidos de usar celulares durante las horas de escuela en este estado de la costa oeste de EE. UU.

Estudiantes no podrán usar celulares en escuelas desde 2026

Esto viene dentro del paquete de nuevas normas aprobadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, en cuya legislación orden a cada distrito escolar del estado a elaborar un plan para "prohibir o restringir el uso de teléfonos celulares en la propiedad escolar para julio de 2026", como rescata The US Sun.

Para que esta norma se implemente es necesario que las escuelas desarrollen, adopten y actualicen sus políticas cada cinco años, la cual debe limitar al máximo o, en su defecto, prohibir de forma total el uso de teléfonos inteligentes de parte de los estudiantes en tanto utilicen las instalaciones del centro educativo o que estén bajo la supervisión del colegio.

La ley obliga a los distritos escolares del estado a limitar al máximo el uso de celulares. (Foto: CalMatters)

Para beneplácito del gobernado Newsom algunos distritos ya se han puesto a tono con esta ley, como es el caso del Distrito Escolar Unificado de San Diego quien emprende su "Política de Día escolar sin teléfonos", la cual data del pasado 11 de agosto, el cual se aplicó en todos los grados, desde kinder hasta el 12° grado. En dicha fecha, los móviles deben estar lejos del alcance de los niños y adolescentes.

La superintendente, la doctora Fabiola Bagula dijo a KFMB, afiliada a CBS: "Con el aumento de la tecnología durante la pandemia, abrimos las puertas al uso de muchos dispositivos. Ahora nos preguntamos, ¿Cómo queremos avanzar y mantener a los estudiantes comprometidos, entendiendo que el teléfono celular es una herramienta?"

Muchos plantean que deberían existir a excepciones a una norma tan "radical" en su aplicación, pero al gobernador Gavin Newsom estos casos aislados no lo convencen, aunque reconoce que no extralimitará: "Tengo mi punto de vista, claro, pero no creo que sea apropiado imponerlo", comentó a Los Angeles Times, además de acotar que la palabra final la tendrán los líderes escolares locales.