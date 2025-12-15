Visitar estos 116 lugares en EE. UU. será GRATIS en el día del cumpleaños de Trump: solo debes cumplir un requisito

Hay buenas noticias en los Estados Unidos, pues el Servicio de Parques Nacionales acaba de confirmar un nuevo día sin pago programada para el 2026, el cual coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump, pero también con una festividad que resalta el patriotismo en el pueblo estadounidense.

El cumpleaños de Trump no se paga entrada en Parques Nacionales

Esto quiere decir que podrás visitar gratis, sin pagar un solo centavo para visitar 116 Parques Nacionales repartidos por el país el próximo 14 de junio de 2026, fecha en la que Trump cumple 80 años, pero que también conmemora el Día de la Bandera.

Por nombrar algunos, el ingreso a costo cero comprenderá Parques Nacionales como Yellowstone, Yosemite o el Gran Cañón, por lo que en portal del NPS promocionan el Día de la Bandera/Cumpleaños del presidente Trump así: "¡Ven a descubrir los parques nacionales! Todos los sitios del Servicio de Parques Nacionales que cobran ticket ofrecerán entrada gratuita para todos (pueden aplicarse otras tarifas, como la entrada programa o la reserva)".

Pero, hay una letra pequeña no menor y que es un requisito indispensable para ingresar gratis a cualquiera de los Parques Nacionales en los Estados Unidos: ser ciudadano o residente en los EE. UU. "Los no residente pagarán la tarifa de entrada regular y cualquier tarifa para no residentes que corresponda", indica el comunicado.

Esta y otras fechas forman parte de lo que la Casa Blanca cataloga como la lista de "días patrióticos sin pago de entrada", que son una iniciativa del presidente para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser hermoso" promoviendo visitas asequibles para los ciudadanos.

"Siempre pondrá a las familias estadounidenses en primer lugar. Estas políticas garantizan que los contribuyentes estadounidenses, que ya apoyan el Sistema de Parques Nacionales, sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa al mantenimiento y la mejora de nuestros parques para las generaciones futuras", dijo Doug Burgum, secretario del Interior, hablando conla prensa sobre estas medidas.

Nuevas tarifas para extranjeros que visiten Parques Nacionales

Hay que destacar que, en esa línea, desde el 11 de enero de 2026, una nueva ley impone un cargo de US$100 dólares para ciertos turistas que visiten ciertos parque populares en EE. UU.; eso quiere decir que los nuevos costos para extranjeros estarán en US$250 dólares la entrada, mientras que para ciudadanos se mantienen en los US$80 dólares.

Días de entrada gratuita a Parques Nacionales en 2026

Toma nota porque estos son los día de entradas gratuitas a los Parques Nacionales en Estados Unidos, política que se viene implementado desde el 2024: