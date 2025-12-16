NUEVA ALERTA migratoria en EE. UU.: tu pasaporte podría quedar NULO por retrasos en trámites

Estados Unidos reforzó las reglas sobre la vigencia de los pasaportes y advirtió que los documentos antiguos que no cumplan con los estándares actuales podrían dejar de ser útiles para viajar o realizar trámites oficiales. Los avances en seguridad, biometría y verificación de identidad han hecho que ciertos pasaportes queden fuera de los procesos de renovación simplificados.

Quienes tengan un pasaporte vencido desde hace años y no lo actualizaron a tiempo podrían enfrentar bloqueos al abordar vuelos internacionales, cruzar fronteras o gestionar documentos ante consulados y autoridades migratorias.

Quienes dejaron vencer su pasaporte deben iniciar el trámite como si fuera un documento nuevo.

Pasaportes fuera de norma: las nuevas reglas del Departamento de Estado

El Departamento de Estado confirmó que los pasaportes con más de 15 años de emisión que no fueron renovados dentro de los plazos establecidos quedan excluidos de los procesos estándar. Esto significa que podrían considerarse suspendidos o sin validez administrativa. Las autoridades recuerdan que la duración estándar de un pasaporte adulto es de 10 años, y una vez vencido, debe actualizarse dentro de un periodo razonable; de no hacerlo, el documento ya no será aceptado para viajes ni trámites oficiales.

Qué hacer si tu pasaporte expiró y no lo renovaste

En caso de pasaportes vencidos fuera de plazo, el proceso de renovación no es automático. El titular deberá iniciar la solicitud como si fuera un documento nuevo, presentando prueba de ciudadanía, identificación vigente, fotografías recientes, formularios completos y el pago correspondiente. Dependiendo del caso, podrían solicitar entrevistas presenciales y verificaciones adicionales. Las autoridades también podrían retrasar o negar la emisión si encuentran inconsistencias en la documentación, por lo que se recomienda revisar todos los requisitos antes de iniciar el trámite.

Consejos para evitar problemas con tu pasaporte

Para no quedar fuera de los procesos de viaje o trámites oficiales, es clave revisar la vigencia de tu pasaporte con anticipación. Si tu documento tiene más de 10 años o se acerca a la fecha límite, programa la renovación cuanto antes para evitar retrasos o complicaciones en aeropuertos y consulados.

Además, mantén tus datos personales actualizados y guarda copias digitales de los documentos requeridos. Esto facilita la presentación de pruebas de ciudadanía o identificación si surge algún inconveniente durante el trámite y asegura que tu pasaporte cumpla con los estándares de seguridad actuales.