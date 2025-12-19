Recientemente, un hombre sufrió una descarga eléctrica previo a ser arrestado tras agredir a dos agentes de la policía en un establecimiento de Walmart de North Avenue, Estados Unidos. Este incidente, que generó una intensa movilización de las autoridades, se llevó a cabo cuando el sujeto, en un intento de evadir la detención, usó un objeto punzante para atacar a los uniformados. ¿Qué más se sabe al respecto?

Walmart: hombre es acusado de herir a policías y es electrocutado previo a su arresto

gjsentinel.com, otros portales y las autoridades locales informaron que la policía acudió al Walmart de North Avenue a las 4:30 p. m. del miércoles 17 de diciembre tras recibir un reporte de acoso.

Walmart: hombre es acusado de herir a policías y es electrocutado previo a su arresto.

Según los datos, al llegar al lugar, los agentes hallaron a un hombre adulto en el estacionamiento, quien se comportaba de manera agresiva y acosaba tanto a empleados como a clientes de la tienda. Al intentar dialogar con él, el sujeto, del cual no se reveló su identidad, reaccionó de forma violenta, agrediendo a los oficiales, según el comunicado emitido por las autoridades.

Un video del suceso evidencia al hombre empujando a un oficial, mientras otro se encuentra arrodillado cerca. En un momento, el agresor se acerca al oficial en el suelo y lo golpea, lo que lleva a esta autoridad a utilizar una descarga eléctrica para someterlo, con el apoyo de sus compañeros.

El comunicado público señala que el sospechoso fue finalmente privado de su libertad y enfrenta cargos pendientes. Durante el altercado, dos agentes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica, aunque sus lesiones no son consideradas de gravedad.

Robos de mercadería en Walmart a la orden del día

Bajo este contexto de los peligros que suceden en Walmart, hace días se confirmó que cuatro personas fueron arrestadas en Sykesville, Maryland, esto luego de un robo en el Walmart Supercenter, ocurrido el domingo 14 de diciembre a las 11:07 a. m. Según reportes de 'Foxbaltimore' y otras fuentes locales, la policía recibió un aviso sobre un hurto en curso en la tienda ubicada en Ridge Road.

Los sospechosos, que intentaron escapar empujando carritos con mercancía no pagada, abordaron un Chevrolet Impala blanco y se dirigieron hacia el este por la Ruta 26. Las autoridades identificaron a los implicados como Milo Darren Barry-Parhjam, de 35 años, y Regina Elizabeth Musa, de 50, ambos de Baltimore; Kenneth James Parham, de 36, originario de Halethorpe; y Lauren Kimberly Thomas, de 43, procedente de Friendship.