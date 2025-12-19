Sorpresa total en California: Raji Rab, un piloto sin carrera política, busca sacar a Gavin Newsom del poder

Las elecciones para gobernador de California ya empiezan a perfilar a sus protagonistas y, entre los nombres que sorprenden, aparece el de Raji Rab, un piloto comercial que busca competir por el cargo que dejará vacante Gavin Newsom en 2026. Sin trayectoria política tradicional, Rab se presenta como una alternativa enfocada en crecimiento económico, innovación y alivio social.

Quién es Raji Rab y por qué quiere gobernar California

Rab obtuvo su licencia de piloto a los 18 años en La Verne y desarrolló una carrera ligada a la aviación y el emprendimiento. Fue instructor de vuelo, piloto jefe y luego fundador de una escuela de aviación, además de incursionar en el rubro tecnológico y en empresas vinculadas a infraestructura digital. Su perfil se apoya en la gestión privada y en la promesa de trasladar ese enfoque al manejo del estado.

Un perfil inesperado entra en la carrera por el poder en California.

En el plano personal, Rab sostiene que su entorno familiar influyó directamente en su agenda política. Con hijos vinculados al sistema de salud, afirma haber tomado contacto directo con problemáticas como la falta de vivienda, la atención médica insuficiente y el deterioro del nivel de vida en comunidades vulnerables. Su propuesta apunta a reactivar la economía, fortalecer los servicios públicos y mejorar el acceso a la vivienda sin recortar programas sociales clave.

Las promesas que marcan su discurso

El aspirante demócrata plantea una visión ambiciosa: posicionar a California como la economía más fuerte del mundo, atraer inversiones de alto impacto y modernizar el presupuesto estatal. También se manifestó en contra de reducir recursos para veteranos, educación pública y asistencia social, y aseguró que buscará nuevas fuentes de ingresos ligadas a sectores emergentes y tecnológicos.

Por qué Gavin Newsom no podrá competir en 2026

La Constitución de California limita el mandato del gobernador a dos períodos, consecutivos o no. Esta restricción rige desde la aprobación de la Proposición 140 en 1990. Newsom asumió en 2019 y fue reelegido en 2022, por lo que su segundo mandato concluirá en 2027, quedando legalmente impedido de postularse nuevamente.

Aunque dejará la gobernación, Newsom no descarta un salto a la política nacional y su nombre suena con fuerza como posible candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Fechas clave de las elecciones a gobernador en 2026

Las autoridades electorales confirmaron que los comicios generales se realizarán el martes 3 de noviembre de 2026, mientras que las primarias están programadas para el 2 de junio del mismo año.