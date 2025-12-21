¡ALARMA en Minnesota! Agente de ICE dispara a inmigrante cubano que lo atropelló con camioneta

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, fue protagonista de un lamentable hecho cuando disparó a un inmigrante ilegal de origen cubano quien previamente lo atropelló con una camioneta y a uno más en la ciudad de Saint Paul, capital del estado de Minnesota, Estados Unidos.

Agentes de ICE son atropellados por cubano ilegal en Saint Paul, Minnesota

Todo ocurrió en horas de la mañana de este domingo 21 de diciembre de 2025, cuando el Departamento de Policía de Saint Paul acudió a la zona tras recibir reportes de disparos, pero luego descubrieron que fueron agentes de ICE quienes abrieron fuego, cuando el cubano abordó una camioneta, se acercaron al vehículo, se identificaron como miembros de la agencia migratoria.

Le pidieron que saliera del auto, pero este se negó siquiera a bajar la ventanilla por lo que amenazaron con romper la luna si no acataba la orden. Tras esto, el tipo huyó atropellando a su huida a un agente. Fue en dirección al complejo de apartamentos donde vivía, pero lo volvieron a detener, ordenando que bajar de la camioneta.

Los agentes de ICE tuvieron problemas para atrapar a un escurridizo ilegal cubano que llegó a EE. UU. en 2024.

De acuerdo a lo dicho por Tricia McLaughlin, chocó con su camioneta otro vehículo de ICE. Luego de ello, dejó el auto, nuevamente intentó huir, esta vez hacia su departamento, pero es detenido por la gente de ICE que consiguió derribarlo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por medio de su secretaria adjunta, Tricia McLaughlin, informó que el cubano habría mordido a un oficial de ICE cuando intentaron fuera de su departamento ubicado en la capital del mencionado estado, aunque previamente se suscitó una huida a pie.

El correo electrónico detalla que el inmigrante ilegal no resultó herido, en tanto que los oficiales atropellados por la camioneta no cuentan con lesiones que pongan en riesgo sus vidas, pero sí fueron trasladados al hospital para ser evaluados.

¿Desde cuando vive en los Estados Unidos?

En cuanto a los "antecedentes" del inmigrante ilegal cubano, McLaughlin detalló que ingresó a los Estados Unidos en 2024 en haciendo uso de un programa de la administración Biden hoy descontinuado, el cual permitía a los indocumentados el ingreso a la tierra del tío Sam mientras sus solicitudes de asilo eran revisadas.