Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 4 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo este miércoles 4 de febrero. Alianza debuta en la Copa Libertadores 2026.
Este miércoles 4 de febrero tenemos una programación de infarto en los grandes torneos. En Sudamérica continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 con la participación de Alianza Lima cn¿ontra 2 de Mayo. Además, en Europa hay fútbol en Portugal, Alemania e Italia. Revisa la lista de duelos a disputarse junto a los horarios y canales de transmisión.
PUEDES VER: Conmebol hará oficial invitación a equipos de México y Estados Unidos a la Copa Libertadores
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:15
|Fafe vs Torreense
|Fox Sports 2, Canal del Futbol
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Manchester City vs Newcastle
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Alemana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Holstein Kiel vs Stuttgart
|Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Bologna vs Lazio
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Inter vs Torino
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Valencia vs Athletic Club
|América TV, Movistar Play
|15:00
|Deportivo Alavés vs Real Sociedad
|América TV, Movistar Play
Partidos de hoy en Concachampions
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Xelajú vs Monterrey
|Disney+
|22:00
|Vancouver FC vs Cruz Azul
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Flamengo vs Internacional
|YouTube, Fanatiz
|17:00
|RB Bragantino vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:00
|Santos vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:00
|Remo vs Mirassol
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:30
|Grêmio vs Botafogo
|Fanatiz, Globoplay, Zapping
|19:30
|Palmeiras vs Vitória
|Fanatiz, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Atlético Nacional vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|2 de Mayo vs Alianza Lima
|ESPN, Disney+, Telefe
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Talleres Córdoba vs Argentino Merlo
|TyC Sports
|19:15
|Platense vs Argentino
|TyC Sports
Partidos de hoy en Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Lorient vs Paris
|14:30
|Lyon vs Laval
|14:30
|Nice vs Montpellier
|DIRECTV Sports, DGO
|14:30
|Toulouse vs Amiens SC
|15:00
|Troyes vs Lens
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
