Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 4 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo este miércoles 4 de febrero. Alianza debuta en la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 4 de febrero
Programación de partidos en vivo para este miércoles 4 de febrero | FOTO: LIBERO
Este miércoles 4 de febrero tenemos una programación de infarto en los grandes torneos. En Sudamérica continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 con la participación de Alianza Lima cn¿ontra 2 de Mayo. Además, en Europa hay fútbol en Portugal, Alemania e Italia. Revisa la lista de duelos a disputarse junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:15Fafe vs TorreenseFox Sports 2, Canal del Futbol

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Manchester City vs NewcastleESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemana

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Holstein Kiel vs StuttgartDisney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Bologna vs LazioDIRECTV Sports, DGO
15:00Inter vs TorinoDIRECTV Sports, DGO
15:00Valencia vs Athletic ClubAmérica TV, Movistar Play
15:00Deportivo Alavés vs Real SociedadAmérica TV, Movistar Play

Partidos de hoy en Concachampions

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Xelajú vs MonterreyDisney+
22:00Vancouver FC vs Cruz AzulDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Flamengo vs InternacionalYouTube, Fanatiz
17:00RB Bragantino vs Atlético MineiroFanatiz, Premiere, Zapping
18:00Santos vs São PauloFanatiz, Premiere, Zapping
18:00Remo vs MirassolFanatiz, Premiere, Zapping
19:30Grêmio vs BotafogoFanatiz, Globoplay, Zapping
19:30Palmeiras vs VitóriaFanatiz, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Atlético Nacional vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:302 de Mayo vs Alianza LimaESPN, Disney+, Telefe

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Talleres Córdoba vs Argentino MerloTyC Sports
19:15Platense vs ArgentinoTyC Sports

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Lorient vs Paris
14:30Lyon vs Laval
14:30Nice vs MontpellierDIRECTV Sports, DGO
14:30Toulouse vs Amiens SC
15:00Troyes vs Lens

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

