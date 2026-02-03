Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 4 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 4 de febrero tenemos una programación de infarto en los grandes torneos. En Sudamérica continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 con la participación de Alianza Lima cn¿ontra 2 de Mayo. Además, en Europa hay fútbol en Portugal, Alemania e Italia. Revisa la lista de duelos a disputarse junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 15:15 Fafe vs Torreense Fox Sports 2, Canal del Futbol

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Manchester City vs Newcastle ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemana

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Holstein Kiel vs Stuttgart Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIO PARTIDOS TV 12:00 Bologna vs Lazio DIRECTV Sports, DGO 15:00 Inter vs Torino DIRECTV Sports, DGO 15:00 Valencia vs Athletic Club América TV, Movistar Play 15:00 Deportivo Alavés vs Real Sociedad América TV, Movistar Play

Partidos de hoy en Concachampions

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Xelajú vs Monterrey Disney+ 22:00 Vancouver FC vs Cruz Azul Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Flamengo vs Internacional YouTube, Fanatiz 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Zapping 18:00 Santos vs São Paulo Fanatiz, Premiere, Zapping 18:00 Remo vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Zapping 19:30 Grêmio vs Botafogo Fanatiz, Globoplay, Zapping 19:30 Palmeiras vs Vitória Fanatiz, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Atlético Nacional vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 2 de Mayo vs Alianza Lima ESPN, Disney+, Telefe

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Talleres Córdoba vs Argentino Merlo TyC Sports 19:15 Platense vs Argentino TyC Sports

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Lorient vs Paris 14:30 Lyon vs Laval 14:30 Nice vs Montpellier DIRECTV Sports, DGO 14:30 Toulouse vs Amiens SC 15:00 Troyes vs Lens

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.