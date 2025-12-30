ALERTA en EE. UU.: piden a miles de personas NO salir de sus casas por niveles extremos de contaminación en este estado

Una alerta ambiental se activó en varias comunidades del norte de California luego de que los sensores oficiales registraran concentraciones elevadas de contaminación atmosférica consideradas dañinas para la salud. Las autoridades recomendaron a los residentes evitar salir de sus hogares y reducir cualquier actividad al aire libre.

De acuerdo con los registros del sistema federal de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la calidad del aire alcanzó el nivel “no saludable” debido a la presencia de partículas finas PM2.5, un contaminante altamente riesgoso incluso para personas sin enfermedades previas.

Autoridades piden no salir de casa por contaminación.

Las advertencias impactan a localidades como Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville, donde el Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 150 puntos, umbral que activa protocolos de protección para toda la población.

¿Por qué la situación es considerada riesgosa?

Según la Junta de Recursos del Aire de California, este tipo de episodios exige medidas inmediatas, ya que las partículas PM2.5 pueden ingresar profundamente en los pulmones y pasar al torrente sanguíneo. Los grupos más vulnerables incluyen niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.

Autoridades ambientales advierten que la exposición prolongada puede provocar crisis asmáticas, dificultad respiratoria, dolor en el pecho y aumento de hospitalizaciones, de acuerdo con estudios del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Qué provoca estos picos de contaminación?

El norte de California ha enfrentado en años recientes episodios recurrentes de mala calidad del aire, asociados a incendios forestales, acumulación de humo y condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes. A esto se suman fuentes humanas como el tránsito vehicular y ciertas actividades industriales.

Recomendaciones oficiales para la población

Las autoridades sanitarias instan a seguir estas medidas mientras dure la alerta:

Permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar ejercicio o esfuerzo físico al aire libre.

Consultar reportes actualizados en plataformas oficiales como AirNow .

. Prestar especial atención a síntomas respiratorios, incluso en personas sanas.

“La exposición a estos niveles de partículas puede generar efectos graves en poco tiempo”, advirtieron voceros ambientales en comunicados recientes.

¿Qué puede pasar en las próximas horas?

Los organismos estatales y federales continúan monitoreando la evolución del aire en tiempo real. Si las condiciones no mejoran, podrían ampliarse las advertencias o aplicarse nuevas restricciones. Escuelas y centros de salud ya evalúan ajustes preventivos en sus actividades.

Mientras tanto, se recomienda a los residentes mantenerse informados y no subestimar las alertas, ya que el impacto más inmediato es la alteración de la rutina diaria y la necesidad de reducir al mínimo la exposición al aire exterior.