ATENCIÓN, compradores en Costco: el nuevo producto que todos quieren probar en estas fiestas ya está DISPONIBLE
Descubre el producto que todos quieren probar en Costco estas fiestas y que se ha vuelto la sensación entre compradores y en redes sociales.
En estas fiestas, algunos productos logran convertirse en auténticos protagonistas en los pasillos de Costco, y este año los croissants caramelizados con tarta de queso y arándanos han robado todas las miradas. Lo que comenzó como un descubrimiento casual se ha transformado en un fenómeno viral en redes sociales, con comentarios que van desde elogios emocionados hasta recomendaciones de preparación casi obligatorias.
Impulsados por creadores de contenido, estos croissants han conquistado tanto a los fanáticos de los dulces como a quienes buscan sorprender a sus invitados con un postre original. Cada bocado combina sabor, textura y un toque de sofisticación que ha hecho que muchos los consideren un imprescindible en sus compras navideñas.
Un sabor que conquista a todos
Los croissants caramelizados destacan por su textura hojaldrada, ligera y crujiente, mientras que el relleno de tarta de queso y arándanos ofrece un contraste dulce y ácido que sorprende gratamente. Incluso quienes no son fanáticos de alguno de los ingredientes coinciden en que la combinación resulta equilibrada y deliciosa, haciendo que cada porción se disfrute de manera plena.
El dulce viral de Costco que todos quieren probar estas fiestas.
Además, muchos compradores recomiendan calentar los croissants, especialmente en freidora de aire, para intensificar los sabores y lograr una textura que se deshace en la boca. Estas recomendaciones han hecho que los usuarios sugieran incluirlos en su lista de compras fija, consolidando al producto como un favorito de temporada.
Precio, porciones y valor del producto
Cada caja de croissants de tarta de queso y arándanos incluye 6 unidades y tiene un precio aproximado de $12.99, haciendo que sea un dulce accesible y perfecto para compartir. Cada porción pesa 64 gramos y aporta unas 250 calorías, cifras que no disminuyen el entusiasmo de quienes buscan un postre festivo y delicioso.
Los ingredientes incluyen arándanos frescos, relleno de tarta de queso, streusel de mantequilla y masa de croissant caramelizada, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y textura. Este detalle ha hecho que los croissants se conviertan en tendencia en redes sociales y un tema de conversación entre compradores, especialmente en época de fiestas.
