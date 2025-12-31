MUY ALERTA en Walmart de Pee Dee: Acusan a un hombre de jalarle la pierna a un niño en el baño

Un incidente perturbador ocurrido en un supermercado Walmart en Florence, Carolina del Sur, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los espacios públicos, luego de que un hombre fuera arrestado por agredir a un menor dentro de un baño del establecimiento. La policía local ha proporcionado detalles sobre los cargos y las circunstancias que llevaron a su detención.

Kyron Colon, con 40 años de edad

Sospechoso detenido tras presunta agresión en baño de Walmart

El Departamento de Policía de Florence arrestó este miércoles a Kyron Colon, de 40 años, después de que los oficiales lo vincularan con un altercado ocurrido en un baño de un Walmart ubicado en 2014 South Irby Street, en Pee Dee.

Según los documentos obtenidos por las autoridades, un niño de 9 años se encontraba en uno de los cubículos del baño el 24 de diciembre, cuando Colon intentó forzar la puerta. El menor había cerrado el compartimiento, lo que impidió que el hombre lograra entrar.

En la orden de aprehensión se indica que, tras no poder abrir la puerta, Colon se acercó al cubículo vecino, metió la mano debajo de la división y agarró la pierna del niño, acción que provocó alarma en el menor.

Cómo se identificó al sospechoso y qué cargos enfrenta

La investigación se fortaleció cuando el personal de la tienda revisó las grabaciones del sistema de seguridad. Según la policía, las imágenes captaron al sospechoso saliendo del establecimiento justo cuando el niño comenzó a "gritar pidiendo ayuda", lo que facilitó su identificación. Tras ser localizado por las autoridades, Colon fue arrestado y enfrenta varios cargos, entre ellos:

Secuestro

Agresión y lesiones en primer grado

Cargo por conducta de mirón (peeping tom)

Estos cargos reflejan la gravedad de la acusación y el riesgo que este tipo de conductas representan, especialmente cuando involucran a un menor de edad.

Por el momento, Colon permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Florence, a la espera de los procedimientos judiciales.