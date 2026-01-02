FUTURO TRUNCADO para un inmigrante venezolano: estudiante de aviación a un paso de la deportación tras ser arrestado por ICE

Un joven venezolano de 22 años, que llegó a Estados Unidos en 2023 para estudiar aviación, enfrenta la posibilidad de ser deportado tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Westerville, Ohio. Tanto su familia como él cuestionan la legalidad del arresto y temen un regreso forzado a Venezuela.

Joven estudiante de aviación enfrenta la deportación tras ser arrestado por ICE durante su cita migratoria

Arturo Rafael Brito Goncalvez fue detenido por ICE mientras asistía a una cita programada, según declaraciones de su familia y registros judiciales revisados por ABC6. El joven afirma que los agentes le dijeron que su ingreso a Estados Unidos había sido ilegal, algo que él niega categóricamente.

Su hermana, Andrea Brito, destacó que desde su llegada siempre han mantenido toda la documentación migratoria en regla y que nunca han permanecido en el país de manera irregular, según ABC6.

Operación Buckeye: contexto del arresto en Estados Unidos

El arresto se enmarca en la Operación Buckeye, un operativo federal dirigido a personas consideradas de alta prioridad migratoria, según informaron las autoridades federales.

Brito Goncalvez se encontraba a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo, luego de haber salido de Venezuela debido a persecución política por su apoyo a la oposición al régimen de Maduro, según declaraciones de su familia a ABC6.

La familia presentó pruebas de que Brito Goncalvez posee una visa válida y autorización laboral en Estados Unidos hasta 2029, según ABC6. El estudiante afirmó haber cumplido con todos los controles migratorios desde su ingreso y que siempre actuó dentro de la legalidad, incluso cuando surgieron dudas sobre su capacidad para trabajar con una visa de turista.

Una revisión de los registros judiciales de los condados de Franklin, Delaware, Union y Madison realizada por ABC6 no reveló cargos ni condenas en su contra. "Nunca tuve problemas con la policía y jamás me detuvieron ni me acusaron de nada", señaló Brito Goncalvez a ABC6.

Familia lucha para evitar la deportación del inmigrante venezolano

La familia contrató a un abogado para frenar el proceso de deportación y expresó su preocupación por la seguridad de Arturo en Venezuela. Andrea Brito señaló que la detención interrumpió planes familiares, incluyendo la escuela de aviación de su hermano, sus estudios de enfermería y la carrera de su madre como asistente legal.

"Mi mamá volvió a sentir el mismo estrés y la ansiedad que teníamos en Venezuela", aseguró, según ABC6.