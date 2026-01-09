¡Atención! Recientemente, un nuevo estado de EE. UU. está considerando la posibilidad de establecer una ley que limite la adquisición de ciertos productos utilizando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). ¿Por qué? ¿Qué situación viven los beneficiarios en este lugar?

SNAP: este otro estado de EE. UU. lanza advertencia tras restricción de bebidas azucaradas

En Nevada, de Estados Unidos, el intenso debate sobre la restricción de productos azucarados se intensifican, esto en medio de un contexto donde otros 18 estados confirmaron su intención de implementar restricciones similares desde este 2026. Esta tendencia refleja un creciente interés por parte de las autoridades en abordar problemas de salud pública relacionados con la alimentación.

A razón de ello, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada se reunieron este 6 de enero con legisladores para ver la posibilidad de implementar restricciones en la compra de ciertos productos por parte de los beneficiarios del SNAP, según informó 8NewsNow.

Cabe precisar que el programa, financiado por el gobierno federal, tiene como finalidad ayudar a familias e individuos de bajos ingresos a complementar sus gastos en alimentos. Asimismo, es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA),

SNAP permite a los beneficiarios adquirir una variedad de productos, que incluyen frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, cereales, pan, así como semillas y plantas para cultivar alimentos. Además, permite la compra de "otros alimentos", que abarcan bocadillos y bebidas no alcohólicas, entre las que se encuentran las bebidas azucaradas como los refrescos.

No obstante, ante el creciente interés de varios estados por limitar la compra de refrescos con los beneficios de SNAP, se busca alinear estas decisiones con la recomendación nacional de fomentar hábitos alimenticios más saludables. Esto es con el objetivo de "proteger la salud y el bienestar de la población de la nación al mejorar los niveles de nutrición en los hogares de bajos ingresos".

¿Desde cuándo Nevada añadiría restricciones?

Por su parte, Kelly Cantrell, administradora adjunta de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo, señaló que Nevada se encuentra en la fase final para presentar exenciones, según lo reportado por 8NewsNow. En caso de que el estado decida establecer restricciones, estas no se aplicarían hasta febrero de 2028.

Este plazo permitiría a las autoridades trabajar en conjunto con los minoristas para abordar las nuevas normativas y desarrollar un plan que asegure la financiación necesaria para cubrir los costos asociados con la implementación de estos cambios.