ALERTA en Walmart de Alamogordo: detectan a sujeto que amenazó con estallar dos veces una bomba

El sujeto hizo la llamada amenazante en octubre de 2025 y bloqueó el número para que no lo rastrearan. La policía pudo rastrear su teléfono para luego dar con su paradero.

Joel Dávila
El sujeto responsable está a manos de la policía a la espera de su juicio.
El sujeto responsable está a manos de la policía a la espera de su juicio.
Gran pánico vivió el personal y clientes del Walmart de Alamogordo, Nuevo México (Estados Unidos), por culpa de un perturbado sujeto que amenazó, hasta en dos ocasiones, con explotar una bomba. Para alivio de todos, el hombre se encuentra en manos de la policía local.

Una llamada con amenaza de bomba en Alamogordo

La policía de Alamogordo informó que la Autoridad Regional de Despacho de la Cuenca de Tularosa fue la que recibió un informe de bomba, pero durante la llamada la misma fue cortada y el número bloqueado, impidiendo que se conociera la ubicación específica.

Ante esta amenaza, se procedió a la evacuación de dos Walmart locales, a la vez que se establecieron perímetros junto con perros detectores de explosivos provenientes desde la Base Aérea Holloman, pero en ese octubre de 2025 no se encontró absolutamente nada.

Severus Salas es el culpable de la llamada con amenaza de bomba en octubre de 2025.

Búsqueda y captura de sujeto que amenazó con explotar bomba

Sin embargo, y gracias a la tecnología con la que cuentan las agencias, lograron dar con el supuesto autor de la llamada por lo que, tras una solicitud de emergencia, se logró conseguir la ubicación en tiempo real del teléfono, el cual se desplazaba entre Alamagordo y el condado de Otero.

La búsqueda dio con Severus Salas, un sujeto de 50 años, quien en dichos momentos trabajaba como empleado en American Medical Response al momento de realizar las llamada amenazantes, además de descubrir que empleó un bloqueador de identificadores de llamadas cuando hizo la llamada amenazando con hacer explotar bombas.

Tras esto, se emitió la orden de arresto contra Salas, la policía lo contactó en Christus Health, solo para ser arrestado el pasado sábado 3 de enero de 2026, tras lo cual fue trasladado al Centro de Detención del Condado Otero.

De hecho, en la actualidad está a esperas de su juicio donde es acusado de cargos como: realizar una amenaza de bomba, a la vez de un delito grave en cuarto grado.

AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Fútbol Peruano