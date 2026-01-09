ALERTA inmigrante en Nueva York: no cumplir las nuevas reglas podría llevarte directo a la cárcel

Moverse en el metro es parte del día a día en Nueva York. Millones de personas atraviesan estaciones y andenes pagando con OMNY o el celular, sin saber que cada viaje está regido por un código de conducta estricto que puede traer consecuencias serias si se incumple.

El sistema es administrado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), que aplica un reglamento llamado Rules of Conduct. Estas normas definen qué está permitido y qué no dentro de trenes, estaciones y zonas de pago. Algunas infracciones se castigan con advertencias, pero otras pueden derivar en multas elevadas, citaciones judiciales e incluso arrestos breves.

Las faltas más vigiladas en el metro

Aunque muchos pasajeros creen que solo se sanciona no pagar el pasaje, la lista de infracciones es mucho más amplia y se controla a diario.

Muchas infracciones en el metro de NYC son poco conocidas, pero se sancionan a diario.

Pago del pasaje y uso de tarjetas

Ingresar sin pagar o usar mal el sistema es una de las faltas más detectadas:

Entrar sin pagar tarifa

Primera vez: advertencia

Segunda vez (en 4 años): multa de 100 dólares

Tercera vez o más: multa de 150 dólares

Reventa o venta ilegal de accesos: multa de 60 dólares

multa de 60 dólares Uso de tarjetas alteradas, falsas o prestadas: multa de 75 dólares y posible confiscación

Los usuarios inscritos en programas de tarifa reducida pueden recibir descuentos o anulación de sanciones en casos específicos.

Daños a estaciones y trenes

Cualquier deterioro de la infraestructura puede generar penalidades:

Rayar, pintar o hacer graffiti: multa de 75 dólares

Colocar carteles sin autorización: 25 dólares

Usar espacios del metro para fines ajenos al transporte: 50 dólares

Actividades prohibidas en estaciones y vagones

El reglamento también controla el comportamiento y el uso del espacio público:

Bloquear pasillos, escaleras o puertas: 25 dólares

Permanecer más de una hora en zona paga sin viajar: 25 dólares

Vender productos o pedir dinero sin permiso: 50 dólares

Hacer ruido excesivo (música, parlantes, gritos): 25 dólares

Grabar o filmar con fines no autorizados: 25 dólares

Incluso fingir pertenecer a programas oficiales de la MTA puede generar sanciones.

Conductas que generan más conflictos

Acciones cotidianas pueden convertirse en infracciones si afectan a otros pasajeros:

Tirar basura

Dormir ocupando varios asientos

Obstruir el paso durante horas pico

Interferir con el funcionamiento del servicio

Estas situaciones suelen terminar en multas inmediatas y, en casos reiterados, en citaciones judiciales.

Por qué es clave conocer estas normas

La MTA advierte que el desconocimiento de las reglas no exime de responsabilidad. En un sistema tan vigilado como el metro de Nueva York, incumplir el reglamento puede convertir un viaje común en un problema legal.

Para millones de usuarios especialmente inmigrantes y trabajadores conocer estas normas puede marcar la diferencia entre llegar a destino… o enfrentar una sanción inesperada.