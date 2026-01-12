- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿PUEDE COSTARTE LA LICENCIA? Descubre si es LEGAL O PELIGROSO conducir con audífonos en EE.UU. según las leyes de cada estado
Conducir con audífonos en Estados Unidos no tiene una regla única: algunos estados lo permiten con límites y otros lo prohíben por completo.
El uso de audífonos o auriculares al conducir se ha vuelto habitual para atender llamadas, seguir el GPS o escuchar audio durante el trayecto. Sin embargo, en Estados Unidos esta práctica no está regulada de forma uniforme y puede convertirse en una infracción dependiendo del estado donde se maneje.
PUEDES VER: ALERTA escalofriante en EE.UU.: detienen a un profanador de tumbas que robó más de 100 cráneos en un cementerio de Pensilvania
Las autoridades de tránsito coinciden en un punto central: cualquier elemento que limite la atención o reduzca la percepción del entorno incrementa el riesgo de accidentes.
Usar audífonos al volante puede ser legal en un estado y una multa grave en otro.
Estados donde se permite usar un solo audífono
Algunas jurisdicciones permiten conducir con un solo audífono, generalmente con el objetivo de facilitar llamadas manos libres, siempre que el conductor conserve la capacidad de oír el tráfico y señales de emergencia.
En estos estados, la normativa autoriza el uso limitado:
- Georgia
- Pennsylvania
- Rhode Island
Aun así, las autoridades aclaran que esta excepción no elimina el riesgo de distracción, solo reduce el contacto físico con el teléfono.
Estados donde está prohibido conducir con audífonos
Otros estados adoptaron una postura más estricta y prohíben completamente el uso de audífonos o auriculares, ya sea en uno o ambos oídos, mientras se conduce un vehículo.
Entre ellos se encuentran:
- California
- Louisiana
- Maryland
- Minnesota
- Virginia
- Washington
En estos territorios, la prioridad es que el conductor pueda escuchar bocinas, sirenas y cualquier señal auditiva clave para reaccionar a tiempo.
La advertencia de las autoridades de seguridad vial
Más allá de lo legal, los organismos federales insisten en el peligro de la conducción distraída. La National Highway Traffic Safety Administration reportó que miles de muertes anuales están vinculadas a distracciones al volante.
Por su parte, la National Transportation Safety Board remarca que el concepto de “manos libres” no significa ausencia de riesgo. Mantener una conversación mientras se conduce implica una distracción mental que puede afectar la capacidad de reacción.
Lo que debes tener en cuenta antes de manejar
Las leyes de tránsito evolucionan al ritmo de la tecnología, y desconocerlas puede traducirse en multas o sanciones. Revisar la normativa local antes de usar audífonos al volante no solo evita problemas legales, sino que puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.
- 1
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
- 2
ALERTA beneficiarios con SNAP: a partir de febrero, en este estado se ELIMINARÁN estos productos de las compras elegibles
- 3
ALERTA en Walmart de Fremont: autoridades locales reportan que hombre de 44 años MURIÓ de frío en estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90