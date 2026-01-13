0

Ni visa ni pasaporte: LOS ÚNICOS documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país

EE. UU. permite que ciertos extranjeros ingresen sin visa ni pasaporte, usando solo documentos especiales reconocidos por la frontera.

Gabriela Zevallos
Los únicos documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país.
Los únicos documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Estados Unidos confirmó que ciertos extranjeros pueden ingresar legalmente sin visa y, en algunos casos, sin pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.

El arresto tuvo lugar en medio de la mega operación anti inmigración en Minnesota.

PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras

Esta medida aplica principalmente a ciudadanos canadienses que viajan por tierra o mar, quienes cuentan con un régimen especial de ingreso. Aunque no es un beneficio general para todos los extranjeros, permite agilizar el ingreso y evitar trámites migratorios adicionales.

Los únicos documentos que EE. UU. permitirá a extranjeros para el ingreso al país

Los ciudadanos canadienses pueden utilizar documentos alternativos al pasaporte para ingresar legalmente a Estados Unidos por tierra o mar. A continuación, la lista completa:

Inmigrantes en EE. UU.

Los únicos documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país.

Documento Descripción / Uso
Licencia de conducir mejorada Permite ingreso terrestre o marítimo, válida solo para ciudadanos canadienses
Tarjeta de identificación mejorada Alternativa al pasaporte, para viajes por tierra o mar
Tarjeta NEXUS Diseñada para viajeros frecuentes entre EE. UU. y Canadá, agiliza el ingreso
Tarjeta FAST / EXPRESS Para transportistas y pasajeros frecuentes, permite acceso rápido
Tarjeta de inscripción SENTRI Facilita ingreso desde la frontera sur, válida también para ciudadanos canadienses

¿Quiénes no pueden usar esta excepción?

Este beneficio no aplica a ciudadanos de otros países que no sean Canadá, a los residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos, a los viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte, ni a las personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan su ingreso.

Lo más visto

  1. CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras

  2. ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: maestra es acusada de agredir a un niño de 14 años en un auto estacionado

  3. MUCHO PELIGRO en Target de Richfield por violento arresto de dos ciudadanos por agentes de ICE

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano