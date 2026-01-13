- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Ni visa ni pasaporte: LOS ÚNICOS documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país
EE. UU. permite que ciertos extranjeros ingresen sin visa ni pasaporte, usando solo documentos especiales reconocidos por la frontera.
Estados Unidos confirmó que ciertos extranjeros pueden ingresar legalmente sin visa y, en algunos casos, sin pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Esta medida aplica principalmente a ciudadanos canadienses que viajan por tierra o mar, quienes cuentan con un régimen especial de ingreso. Aunque no es un beneficio general para todos los extranjeros, permite agilizar el ingreso y evitar trámites migratorios adicionales.
Los únicos documentos que EE. UU. permitirá a extranjeros para el ingreso al país
Los ciudadanos canadienses pueden utilizar documentos alternativos al pasaporte para ingresar legalmente a Estados Unidos por tierra o mar. A continuación, la lista completa:
Los únicos documentos que EE. UU. permitirá para el ingreso legal al país.
|Documento
|Descripción / Uso
|Licencia de conducir mejorada
|Permite ingreso terrestre o marítimo, válida solo para ciudadanos canadienses
|Tarjeta de identificación mejorada
|Alternativa al pasaporte, para viajes por tierra o mar
|Tarjeta NEXUS
|Diseñada para viajeros frecuentes entre EE. UU. y Canadá, agiliza el ingreso
|Tarjeta FAST / EXPRESS
|Para transportistas y pasajeros frecuentes, permite acceso rápido
|Tarjeta de inscripción SENTRI
|Facilita ingreso desde la frontera sur, válida también para ciudadanos canadienses
¿Quiénes no pueden usar esta excepción?
Este beneficio no aplica a ciudadanos de otros países que no sean Canadá, a los residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos, a los viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte, ni a las personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan su ingreso.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: maestra es acusada de agredir a un niño de 14 años en un auto estacionado
- 3
MUCHO PELIGRO en Target de Richfield por violento arresto de dos ciudadanos por agentes de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90