PÁNICO en Target: delincuente con monitoreo electrónico desata PELIGROSA PERSECUCIÓN en Chicago

Un hombre de 39 años de DeKalb, identificado como Michael Addison, fue arrestado tras un robo en una tienda Target y una peligrosa persecución que involucró un vehículo robado y armas de fuego, informó la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage.

Cargos por múltiples delitos graves

Addison enfrenta varios cargos graves, entre ellos posesión ilegal de armas de fuego, hurto mayor, posesión de vehículo robado y hurto minorista. Al momento de su detención, ya contaba con una orden pendiente por posesión de vehículo robado y se encontraba bajo monitoreo electrónico por otros delitos de robo y hurto minorista. Michael Addison permanecerá bajo custodia, y su próximo juicio está programado para el 2 de febrero.

Addison robó un Ford Maverick 2023 y $2,642 en mercancía de un Target en Willowbrook.

Robo en Target y huida de la policía

Según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage, la policía de Crest Hill recibió un aviso sobre un vehículo robado, una Ford Maverick negra 2023, estacionada en un Target de Willowbrook. Addison fue visto saliendo de la tienda con dos botes de basura, los cuales colocó en el vehículo antes de huir, impactando un automóvil al salir del estacionamiento.

La persecución se extendió por varias rutas principales: primero por la Ruta 83 hasta la I-88, donde la policía de Oak Brook intentó detenerlo con una franja de clavos, y luego por la I-294, donde Addison chocó en la salida de York Road e intentó escapar a pie, pero fue detenido poco después.

La investigación reveló que Addison había sustraído productos de farmacia y cuidado personal por un valor aproximado de 2,642 dólares. Los agentes también encontraron dos armas de fuego cargadas dentro del vehículo: una Smith & Wesson calibre .38 y una Canik 9 mm.

Declaraciones de las autoridades

El fiscal estatal Robert Berlin comentó: "Se alega que Michael Addison, un delincuente reincidente bajo monitoreo electrónico, violó la ley al robar un vehículo, cometer hurto en Target, huir de la policía y portar dos armas de fuego". Este tipo de conducta no será tolerado en DuPage.

El jefe de policía de Oak Brook, Brian Strockis, agregó: "Los individuos que manejan vehículos robados y portan armas ilegales representan un peligro mucho mayor que un simple delito contra la propiedad". Este caso demuestra la seriedad de estas acciones.