MUCHO CUIDADO en Walmart de Fuquay-Varina con sujeto que apuñaló en tienda de Carolina del Norte: policía lo busca sin descanso

En horas de la madrugada de este lunes 19 de enero de 2026 tuvo lugar un lamentable suceso en los exteriores de una tienda de Walmart en Fuquay-Varina, en Carolina del Norte, Estados Unidos, con un apuñalamiento que dejó a un hombre seriamente herido y a un sospechoso que es buscado por la policía local.

Policía busca a sujeto que apuñaló a hombre de 31 años en las afueras del Walmart de Fuquay-Varina, Carolina del Norte

El crimen tuvo lugar al promediar la 1:00 a.m. en el local ubicado en 1051 E. Broad Street. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos encontraron a un hombre de 31 años tendido en el suelo con múltiples heridas provocadas por el impacto de arma blanca.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano con lesiones por apuñalamiento que, felizmente, no ponen la vida de esta persona en peligro, pero ¿Qué pasó con el atacante?

La policía de Fuquay-Varina ya conoce la identidad del criminal, se trata de David Pace, de 35 años, contra el cual se emitió una orden de arresto en su contra por delito grave de agresión secreta. Al averiguar los motivos que provocaron este ataque, los agentes del orden barajan la hipótesis que la misma está relacionada con un altercado previo que habría tenido lugar el domingo 18 de enero de 2026.

El Departamento de Policía de Fuquay-Varina está realizando una intensa búsqueda para dar con el paradero de Pace quien está como no habido. Por ello, las fuerzas del orden han puesto a disposición de los residentes los números 919-552-3191 o por correo electrónico para cualquiera que tenga información relacionada a este crimen.