ALERTA para Canadá: Donald Trump AMENAZA con imponer arancel del 100% si firma acuerdo comercial con China
Donald Trump lanzó una advertencia directa a Canadá: aplicará un arancel del 100% si Ottawa concreta un acuerdo comercial con China.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión comercial con Canadá al advertir que impondrá un arancel del 100% a todos los productos canadienses si el país avanza en un acuerdo comercial con China.
El anuncio fue difundido este sábado a través de Truth Social, donde el mandatario aseguró que cualquier entendimiento entre Ottawa y Beijing tendrá "repercusiones económicas inmediatas".
Trump acusa a Canadá de abrir la puerta a productos chinos
En su mensaje, Trump afirmó que no permitirá que Canadá se convierta en un canal para el ingreso de bienes chinos al mercado estadounidense. "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", escribió.
Donald Trump amenaza con imponer arancel del 100% a Canadá.
El presidente también lanzó duras críticas contra el primer ministro Mark Carney, a quien acusó de intentar transformar a Canadá en un "puerto de descarga" para que China envíe productos hacia Estados Unidos.
Choque político y respuesta desde Ottawa
La advertencia se produjo horas después de que Trump cuestionara la negativa de Canadá a respaldar el despliegue del sistema antimisiles conocido como "Cúpula Dorada" en Groenlandia, una iniciativa promovida por la Casa Blanca. Según el mandatario, esta postura contradice la disposición canadiense a fortalecer lazos comerciales con China.
La primera respuesta oficial llegó desde Quebec, donde Mark Carney defendió la soberanía económica del país. "Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses", afirmó, subrayando que el rumbo económico responde a decisiones propias.
Tensión comercial y revisión del acuerdo regional
En medio de la escalada, Trump también retiró la invitación a Canadá para integrar la denominada Junta de la Paz, un foro internacional impulsado por Estados Unidos. Aunque la decisión fue comunicada públicamente, las autoridades canadienses ya habían declinado participar debido al alto costo financiero que implicaba.
El conflicto ocurre en un momento clave para la región, ya que este año está prevista la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que hasta ahora ha brindado a Canadá cierto blindaje frente a medidas arancelarias unilaterales. La amenaza de un arancel total abre un nuevo frente de presión con posibles consecuencias económicas significativas.
