¡Atención! Es importante saber que la inspección de teléfonos móviles a los ciudadanos venezolanos por parte de fuerzas policiales y militares no es una práctica reciente. Sin embargo, ahora, muchos no han dudado en expresar sus testimonios que señalan que, desde el 3 de enero, estas acciones se han intensificado considerablemente en el país latino.

Venezolanos denuncian revisión de celulares por parte de agentes

En un reciente informe de CNN, se conoció que, en el actual clima de tensión política en Venezuela, se ha vuelto común que también se revisen los teléfonos móviles bajo el pretexto de reforzar la seguridad nacional.

Tácticas que usan los venezolanos tras confirmarse revisión de celulares por parte de agentes.

La incertidumbre que ha prevalecido desde la captura de Nicolás Maduro ha llevado a muchos de sus ciudadanos a compartir sus experiencias en redes sociales, donde relatan cómo una simple parada puede transformarse en una situación de angustia, incluyendo la revisión de sus dispositivos.

Testimonios recabados por el medio en mención han señalado que los agentes buscan contenido político que pueda comprometer a los conductores. Las quejas sobre las revisiones de teléfonos y el miedo a detenciones por compartir información política, especialmente aquella que critica al Gobierno, han aumentado desde la implementación del decreto de conmoción externa.

Si bien, este decreto otorga al poder ejecutivo la facultad de tomar medidas extraordinarias, no especifica el alcance de dichas acciones ni si afectan los derechos y libertades de los ciudadanos, tales como la protección de la privacidad en las comunicaciones.

¿Qué tácticas usan los venezolanos tras confirmarse la revisión de sus celulares?

CNN también ha expresado que se logró recopilar múltiples testimonios de ciudadanos que han experimentado revisiones de sus teléfonos móviles en las últimas semanas.

Esta situación ha llevado a muchos venezolanos a comunicarse en clave, evitando mencionar a figuras políticas, eliminando de manera frecuente el contenido de sus dispositivos y mostrando reticencia a expresar sus opiniones en grupos de WhatsApp.