¡Mucho cuidado! Recientemente, un ciudadano venezolano ha sido detenido por las autoridades tras ser acusado de amenazar con un arma de fuego a los habitantes de Arizona, EE. UU., esto mientras intentaba reclamar el control de una parte de una comunidad en el condado de Maricopa. El extranjero enfrentará varios cargos por delitos graves, entre los que se incluye el terrorismo. AQUÍ más detalles.

Arrestan a venezolano tras amenazar a punta de pistola a residentes de Arizona

'Fox Noticias', otros portales internacionales y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS), en EE. UU., han difundido que Javier Enrique Erazo-Zúñiga, de 27 años, se encuentra en manos de las autoridades tras intentar tomar el control de una parte de Maricopa, amenazando a los habitantes con armas de fuego en un intento de extorsión.

Según los reportes de InMaricopa y declaraciones oficiales, el portavoz del DPS, Bart Graves, expresó que la investigación sobre Erazo-Zúñiga se inició en diciembre del 2025, esto luego de recibir denuncias de que este individuo reclamaba Hidden Valley como su territorio y exigía pagos a las víctimas.

Asimismo, se informó que se ha establecido que Erazo-Zúñiga está relacionado con varios episodios de violencia que afectaron a residentes en sus propios hogares. No obstante, no se conoce más detalles sobre los últimos hechos y testimonios de testigos.

Antecedentes de hombre venezolano que perjudican su situación

Bajo este contexto, es bueno señalar que el hombre se vio envuelto en un suceso registrado en 2024, donde las autoridades informaron que él utilizó una llave de cabeza para inmovilizar a una víctima, amenazándola con un cuchillo que le provocó un corte en el cuello.

Además, el mes anterior, los investigadores contaron que el mismo sujeto aguardó al final del camino de entrada de otra persona, reteniéndola bajo amenaza de arma de fuego. Podría enfrentar graves cargos por delitos graves.