- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
EE. UU. PIERDE protagonismo: ranking 2026 revela qué país tiene el PASAPORTE MÁS PODEROSO del mundo
Viajar sin restricciones es ahora un privilegio clave en el contexto global actual. El poder de un pasaporte influye en la libertad de movimiento y el estatus internacional.
Viajar sin restricciones se ha convertido en uno de los mayores privilegios a nivel global. En un escenario internacional marcado por controles migratorios más estrictos, tensiones diplomáticas y cambios en los acuerdos entre países, la fortaleza de un pasaporte es hoy un indicador clave de libertad de movimiento y poder internacional.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
Durante años, el pasaporte de Estados Unidos fue considerado uno de los más influyentes del mundo. Sin embargo, el ranking actualizado para 2026 reveló un giro inesperado: EE. UU. perdió protagonismo y otro país se posicionó como el que permite ingresar a más destinos sin visa previa.
Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo en 2026
De acuerdo con el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, el pasaporte de Singapur es el más poderoso del mundo en 2026. Este documento permite a sus ciudadanos acceder a 193 países y territorios sin necesidad de visa previa o con visa a la llegada, superando a todas las potencias tradicionales.
No es el de Estados Unidos. Se revela el pasaporte más poderoso del mundo.
El ranking se elabora a partir de datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que lo convierte en una de las referencias más confiables para medir la movilidad global. Con este resultado, Singapur se consolida como líder absoluto, mientras Estados Unidos queda rezagado frente a Asia y Europa.
Por qué Estados Unidos pierde protagonismo en el ranking
La caída relativa del pasaporte estadounidense responde a una combinación de factores, entre ellos políticas migratorias más restrictivas, tensiones diplomáticas y la falta de nuevos acuerdos de exención de visados con otros países.
Mientras tanto, naciones como Singapur han apostado por una estrategia de apertura diplomática, estabilidad internacional y cooperación global, lo que se traduce en una mayor libertad de viaje para sus ciudadanos y una posición privilegiada en el ranking.
Qué significa tener un pasaporte "poderoso"
Contar con un pasaporte bien posicionado implica beneficios concretos:
- Menos trámites y costos para viajar
- Mayor facilidad para turismo y negocios
- Acceso más rápido a oportunidades educativas y laborales
- Mayor libertad de movimiento internacional
Estas ventajas no solo impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también reflejan el peso diplomático y la confianza internacional del país emisor.
Los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026
- Singapur
- Japón
- Corea del Sur
- España
- Alemania
- Italia
- Francia
- Países Bajos
- Suecia
- Finlandia
El ranking confirma una tendencia clara: Asia y Europa dominan la movilidad global, mientras Estados Unidos pierde terreno en un mundo cada vez más competitivo.
- 1
ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
- 2
Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU
- 3
BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: la decisión de un juez que cambia el destino de un niño de 5 años y su padre en Minnesota
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90