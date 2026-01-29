EE. UU. PIERDE protagonismo: ranking 2026 revela qué país tiene el PASAPORTE MÁS PODEROSO del mundo

Viajar sin restricciones se ha convertido en uno de los mayores privilegios a nivel global. En un escenario internacional marcado por controles migratorios más estrictos, tensiones diplomáticas y cambios en los acuerdos entre países, la fortaleza de un pasaporte es hoy un indicador clave de libertad de movimiento y poder internacional.

Durante años, el pasaporte de Estados Unidos fue considerado uno de los más influyentes del mundo. Sin embargo, el ranking actualizado para 2026 reveló un giro inesperado: EE. UU. perdió protagonismo y otro país se posicionó como el que permite ingresar a más destinos sin visa previa.

Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo en 2026

De acuerdo con el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, el pasaporte de Singapur es el más poderoso del mundo en 2026. Este documento permite a sus ciudadanos acceder a 193 países y territorios sin necesidad de visa previa o con visa a la llegada, superando a todas las potencias tradicionales.

No es el de Estados Unidos. Se revela el pasaporte más poderoso del mundo.

El ranking se elabora a partir de datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que lo convierte en una de las referencias más confiables para medir la movilidad global. Con este resultado, Singapur se consolida como líder absoluto, mientras Estados Unidos queda rezagado frente a Asia y Europa.

Por qué Estados Unidos pierde protagonismo en el ranking

La caída relativa del pasaporte estadounidense responde a una combinación de factores, entre ellos políticas migratorias más restrictivas, tensiones diplomáticas y la falta de nuevos acuerdos de exención de visados con otros países.

Mientras tanto, naciones como Singapur han apostado por una estrategia de apertura diplomática, estabilidad internacional y cooperación global, lo que se traduce en una mayor libertad de viaje para sus ciudadanos y una posición privilegiada en el ranking.

Qué significa tener un pasaporte "poderoso"

Contar con un pasaporte bien posicionado implica beneficios concretos:

Menos trámites y costos para viajar

para viajar Mayor facilidad para turismo y negocios

Acceso más rápido a oportunidades educativas y laborales

Mayor libertad de movimiento internacional

Estas ventajas no solo impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también reflejan el peso diplomático y la confianza internacional del país emisor.

Los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Singapur

Japón

Corea del Sur

España

Alemania

Italia

Francia

Países Bajos

Suecia

Finlandia

El ranking confirma una tendencia clara: Asia y Europa dominan la movilidad global, mientras Estados Unidos pierde terreno en un mundo cada vez más competitivo.